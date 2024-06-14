Цена яхты отдельно (+ 8 т.

р) Паруса Нижнего Новгорода

Наш древний город возник на слиянии двух великих рек — Оки и Волги. Хотите посмотреть Волжские откосы и все главные достопримечательности с водных просторов? Давайте прокатимся на яхте под алыми парусами. От причала мы отправимся вниз по Оке до Канатной дороги. Проплывем мимо Кремля и центра города, увидим другие знаковые места Нижнего Новгорода, среди которых Чкаловская лестница, собор Александра Невского, Стрелка, а затем вернемся к пристани. В хорошую погоду возможна высадка на Мочальном острове с купанием. Организационные детали • Экскурсия длится 2-3 часа. Максимальное количество пассажиров яхты – 6.