Нижний Новгород под алыми парусами: речная прогулка с обзорной экскурсией

Индивидуальная прогулка на яхте: познавательная экскурсия по Нижнему Новгороду
Цена яхты отдельно (+ 8 т. р). Красота Нижнего Новгорода предстает в новом свете, когда смотришь на его окрестности с яхты. Под развевающимися алыми парусами мы отправимся в трехчасовую морскую прогулку.

Увидим Нижегородский кремль и Чкаловскую лестницу, знаменитое слияние Оки и Волги — Стрелку, а при благоприятной погоде остановимся на Мочальном острове для купания.
Нижний Новгород под алыми парусами: речная прогулка с обзорной экскурсией
Нижний Новгород под алыми парусами: речная прогулка с обзорной экскурсией
Нижний Новгород под алыми парусами: речная прогулка с обзорной экскурсией
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Стрелку - слияние Оки и Волги
  • Нижегородский Кремль
  • Чкаловскую лестницу- «восьмерку»
  • Александровский сад
  • Печерский монастырь
  • Канатную дорогу
  • Город Бор
  • Мочальный остров
  • Верхнюю и Нижнюю Волжские набережные
  • Речной вокзал
  • Собор Александра Невского
  • Канавинскую слобода и мост
  • Благовещенский монастырь
  • Парк «Швейцария»

Описание экскурсии

Цена яхты отдельно (+ 8 т.

р) Паруса Нижнего Новгорода

Наш древний город возник на слиянии двух великих рек — Оки и Волги. Хотите посмотреть Волжские откосы и все главные достопримечательности с водных просторов? Давайте прокатимся на яхте под алыми парусами. От причала мы отправимся вниз по Оке до Канатной дороги. Проплывем мимо Кремля и центра города, увидим другие знаковые места Нижнего Новгорода, среди которых Чкаловская лестница, собор Александра Невского, Стрелка, а затем вернемся к пристани. В хорошую погоду возможна высадка на Мочальном острове с купанием. Организационные детали • Экскурсия длится 2-3 часа. Максимальное количество пассажиров яхты – 6.
  • На борт яхты вас могут доставить от отеля на комфортабельном авто.
  • Есть погодные ограничения, возможна отмена или перенос экскурсии из-за непогоды.
  • Экскурсия проводится только с мая по сентябрь.
  • Для перемещения на борту выбирайте обувь без каблуков на резиновой подошве.
  • На яхте имеется туалет.

С мая по сентябрь, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стрелку - слияние Оки и Волги
  • Нижегородский Кремль
  • Чкаловскую лестницу- «восьмерку»
  • Александровский сад
  • Печерский монастырь
  • Канатную дорогу
  • Город Бор
  • Мочальный остров
  • Верхнюю и Нижнюю Волжские набережные
  • Речной вокзал
  • Собор Александра Невского
  • Канавинскую слобода и мост
  • Благовещенский монастырь
  • Парк «Швейцария»
Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте
  • Рассказ гида и хорошее настроение
Что не входит в цену
  • "Личные расходы туриста", " Стоимость услуг капитана и яхты:
  • 1 час - 5000 р
  • 2 часа - 8000 р
  • 3 часа - 10000 р.
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, Дом Книги
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по сентябрь, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Предоплата нужна
  • Экскурсия длится 2-3 часа
  • Максимальное количество пассажиров яхты - 6
  • Начало экскурсии пл. Ленина, автобусная остановка напротив Дома Книги. На борт яхты вас могут доставить от отеля на комфортабельном авто
  • Есть погодные ограничения, возможна отмена или перенос экскурсии из-за непогоды
  • Экскурсия проводится только с мая по сентябрь
  • Для перемещения на борту выбирайте обувь без каблуков на резиновой подошве
  • Можно с детьми
  • На яхте имеется туалет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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