Цена яхты отдельно (+ 8 т. р). Красота Нижнего Новгорода предстает в новом свете, когда смотришь на его окрестности с яхты. Под развевающимися алыми парусами мы отправимся в трехчасовую морскую прогулку.
Увидим Нижегородский кремль и Чкаловскую лестницу, знаменитое слияние Оки и Волги — Стрелку, а при благоприятной погоде остановимся на Мочальном острове для купания.
Увидим Нижегородский кремль и Чкаловскую лестницу, знаменитое слияние Оки и Волги — Стрелку, а при благоприятной погоде остановимся на Мочальном острове для купания.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Стрелку - слияние Оки и Волги
- Нижегородский Кремль
- Чкаловскую лестницу- «восьмерку»
- Александровский сад
- Печерский монастырь
- Канатную дорогу
- Город Бор
- Мочальный остров
- Верхнюю и Нижнюю Волжские набережные
- Речной вокзал
- Собор Александра Невского
- Канавинскую слобода и мост
- Благовещенский монастырь
- Парк «Швейцария»
Описание экскурсии
Цена яхты отдельно (+ 8 т.
р) Паруса Нижнего Новгорода
Наш древний город возник на слиянии двух великих рек — Оки и Волги. Хотите посмотреть Волжские откосы и все главные достопримечательности с водных просторов? Давайте прокатимся на яхте под алыми парусами. От причала мы отправимся вниз по Оке до Канатной дороги. Проплывем мимо Кремля и центра города, увидим другие знаковые места Нижнего Новгорода, среди которых Чкаловская лестница, собор Александра Невского, Стрелка, а затем вернемся к пристани. В хорошую погоду возможна высадка на Мочальном острове с купанием. Организационные детали • Экскурсия длится 2-3 часа. Максимальное количество пассажиров яхты – 6.
- На борт яхты вас могут доставить от отеля на комфортабельном авто.
- Есть погодные ограничения, возможна отмена или перенос экскурсии из-за непогоды.
- Экскурсия проводится только с мая по сентябрь.
- Для перемещения на борту выбирайте обувь без каблуков на резиновой подошве.
- На яхте имеется туалет.
С мая по сентябрь, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелку - слияние Оки и Волги
- Нижегородский Кремль
- Чкаловскую лестницу- «восьмерку»
- Александровский сад
- Печерский монастырь
- Канатную дорогу
- Город Бор
- Мочальный остров
- Верхнюю и Нижнюю Волжские набережные
- Речной вокзал
- Собор Александра Невского
- Канавинскую слобода и мост
- Благовещенский монастырь
- Парк «Швейцария»
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Рассказ гида и хорошее настроение
Что не входит в цену
- "Личные расходы туриста", " Стоимость услуг капитана и яхты:
- 1 час - 5000 р
- 2 часа - 8000 р
- 3 часа - 10000 р.
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, Дом Книги
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по сентябрь, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Предоплата нужна
- Экскурсия длится 2-3 часа
- Максимальное количество пассажиров яхты - 6
- Начало экскурсии пл. Ленина, автобусная остановка напротив Дома Книги. На борт яхты вас могут доставить от отеля на комфортабельном авто
- Есть погодные ограничения, возможна отмена или перенос экскурсии из-за непогоды
- Экскурсия проводится только с мая по сентябрь
- Для перемещения на борту выбирайте обувь без каблуков на резиновой подошве
- Можно с детьми
- На яхте имеется туалет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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