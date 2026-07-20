Издавна города строились и развивались вокруг рек — и Нижний Новгород не исключение. Именно поэтому все главные достопримечательности сосредоточены у воды: Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Стрелка Волги и Оки. Их вы и увидите во время нашей речной прогулки — и, конечно, сделаете живописные снимки.

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Описание экскурсии

Катамаран на электродвижении

Этот транспорт отличается плавным и бесшумным ходом, экологичен и не даёт выбросов углекислого газа. Внутри — современные и стильные интерьеры, на борту работает бар, а в салоне царит приятная атмосфера. С верхней палубы к тому же открывается отличный обзор.

Панорама города

Метромост — Стрелка Волги и Оки — Чкаловская лестница — Нижегородский кремль — набережные — живописные берега — красивые мосты.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления