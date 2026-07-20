Издавна города строились и развивались вокруг рек — и Нижний Новгород не исключение.
Именно поэтому все главные достопримечательности сосредоточены у воды: Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Стрелка Волги и Оки. Их вы и увидите во время нашей речной прогулки — и, конечно, сделаете живописные снимки.
Именно поэтому все главные достопримечательности сосредоточены у воды: Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Стрелка Волги и Оки. Их вы и увидите во время нашей речной прогулки — и, конечно, сделаете живописные снимки.
Описание экскурсии
Катамаран на электродвижении
Этот транспорт отличается плавным и бесшумным ходом, экологичен и не даёт выбросов углекислого газа. Внутри — современные и стильные интерьеры, на борту работает бар, а в салоне царит приятная атмосфера. С верхней палубы к тому же открывается отличный обзор.
Панорама города
Метромост — Стрелка Волги и Оки — Чкаловская лестница — Нижегородский кремль — набережные — живописные берега — красивые мосты.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Катамаран оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из членов нашей команды
в пятницу и субботу в 11:00, 12:30 и 14:00, в воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|1200 ₽
|Детский 6-12 лет
|1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:00, 12:30 и 14:00, в воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 582 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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