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Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
«Третья столица», «карман России», «промышленный кулак», «архитектурная столица» — это всё о Нижнем Новгороде.

Вы пройдёте по Малой Покровской улице, которая точно повторяет контуры древнего Большого острога, побываете на Рождественской — улице, полной исторических памятников, которая расположена близко к сердцу города — кремлю и главным артериям — Оке и Волге, пройдётесь по улице Заломова и выйдете на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода — набережную Федоровского.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 500 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»

Что вы увидите

  • Панорамная площадка у гостиницы Азимут
  • Набережная Федоровского
  • Улица Рождественская
Уголки Нижнего
Мы прогуляемся по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов. Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и другие.
Литературное наследие
Далее мы пройдём по улице Заломова (П. А. Заломов — прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода — набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы — на знаменитые нижегородские закаты. Можно прогуляться 👣 по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.
Особое место в Нижнем Новгороде
После прогулки по набережной мы спустимся на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода — Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю 📖. Среди знаковых строений на Рождественской улице одно из видных мест занимают здание банка Рукавишниковых и Строгановская (Рождественская) церковь ⛪ информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д 52, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, Нижний Новгород
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Просторы Нижнего»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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