Уголки Нижнего

Мы прогуляемся по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов. Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и другие.

Литературное наследие

Далее мы пройдём по улице Заломова (П. А. Заломов — прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода — набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы — на знаменитые нижегородские закаты. Можно прогуляться 👣 по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.

Особое место в Нижнем Новгороде