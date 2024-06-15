Приглашаем на знакомство с многогранным Нижним Новгородом и его историей. Раз — и вы в героическом прошлом города. Оно лучше всего ощущается в стенах мощного кремля, который мы исследуем. Два — перенесёмся в гости к купцам на Рождественскую улицу, символ расцвета Нижнего. Три — не забудем и про Старый город: гуляя по его улочкам, вы услышите легенды и мистические истории.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы покажем вам всё лучшее в Нижнем Новгороде на раз — два — три!

Раз — Нижний героический. Будем гулять по Нижегородскому кремлю, одному из самых больших и хорошо сохранившихся в России. Осмотрим его неприступные стены и раскроем, как в Средние века нижегородцы воплощали в жизнь принцип «кто к нам с мечом придёт — от меча и погибнет».

Два — Нижний купеческий. Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния. Вы увидите, что строили в 19 веке богатейшие семьи города. И узнаете, как в Нижнем обогащались и разорялись, как жили поволжские купцы-старообрядцы, и много другое.

Три — Нижний таинственный. Отправляемся в непарадный Старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье. Мы расскажем вам старинные легенды и леденящие душу мистические истории, которые могли произойти только здесь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.