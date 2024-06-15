Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Приглашаем на знакомство с многогранным Нижним Новгородом и его историей. Раз — и вы в героическом прошлом города. Оно лучше всего ощущается в стенах мощного кремля, который мы исследуем. Два — перенесёмся в гости к купцам на Рождественскую улицу, символ расцвета Нижнего.
Три — не забудем и про Старый город: гуляя по его улочкам, вы услышите легенды и мистические истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы покажем вам всё лучшее в Нижнем Новгороде на раз — два — три!
Раз — Нижний героический. Будем гулять по Нижегородскому кремлю, одному из самых больших и хорошо сохранившихся в России. Осмотрим его неприступные стены и раскроем, как в Средние века нижегородцы воплощали в жизнь принцип «кто к нам с мечом придёт — от меча и погибнет».
Два — Нижний купеческий. Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния. Вы увидите, что строили в 19 веке богатейшие семьи города. И узнаете, как в Нижнем обогащались и разорялись, как жили поволжские купцы-старообрядцы, и много другое.
Три — Нижний таинственный. Отправляемся в непарадный Старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье. Мы расскажем вам старинные легенды и леденящие душу мистические истории, которые могли произойти только здесь.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижегородском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 552 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!