Нижний на раз, два, три

Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Приглашаем на знакомство с многогранным Нижним Новгородом и его историей. Раз — и вы в героическом прошлом города. Оно лучше всего ощущается в стенах мощного кремля, который мы исследуем. Два — перенесёмся в гости к купцам на Рождественскую улицу, символ расцвета Нижнего.

Три — не забудем и про Старый город: гуляя по его улочкам, вы услышите легенды и мистические истории.
Нижний на раз, два, три
Нижний на раз, два, три
Нижний на раз, два, три
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы покажем вам всё лучшее в Нижнем Новгороде на раз — два — три!

Раз — Нижний героический. Будем гулять по Нижегородскому кремлю, одному из самых больших и хорошо сохранившихся в России. Осмотрим его неприступные стены и раскроем, как в Средние века нижегородцы воплощали в жизнь принцип «кто к нам с мечом придёт — от меча и погибнет».

Два — Нижний купеческий. Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния. Вы увидите, что строили в 19 веке богатейшие семьи города. И узнаете, как в Нижнем обогащались и разорялись, как жили поволжские купцы-старообрядцы, и много другое.

Три — Нижний таинственный. Отправляемся в непарадный Старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье. Мы расскажем вам старинные легенды и леденящие душу мистические истории, которые могли произойти только здесь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.

в субботу в 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети до 16 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нижегородском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПопулярные местаОбзорныеСтарый городНижегородский КремльУлицы и переулкиРождественская улицаЗапочаиньеВыездныеДля студентовСамое главное

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
740 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам