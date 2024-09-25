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«Равной этой обители не было, нет, и не будет во всём свете, это четвёртый жребий Мой во Вселенной» — считается, что такие слова произнесла Богородица о Дивеево, когда явилась во сне монахине.



Вы побываете в этом уделе Богоматери, где хранятся мощи Серафима Саровского и других святых, где блаженная Паша предрекла судьбу Николая II и где Матерь Божья совершает свой обход.