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были сонные и уставшие до ужаса, так получилось, что практически с поезда сразу к вам, времени у нас было не много. Но цели мы своей достигли, а именно узнали как можно больше о событиях, фактах, и замечательных людях этого прекрасного города, все это благодаря вам!