За два часа вы услышите о главных нижегородских рекордах.
Узнаете, какие объекты города — природные, технологические, архитектурные — занимают верхние строчки российских и европейских рейтингов. И какие события мирового масштаба здесь происходили.
Узнаете, какие объекты города — природные, технологические, архитектурные — занимают верхние строчки российских и европейских рейтингов. И какие события мирового масштаба здесь происходили.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:15
Описание экскурсии
Нижний Новгород богат на рекорды — исторические, археологические, промышленные, культурные — и не только. На прогулке вы увидите множество знаковых мест, прославивших город:
- Чкаловскую лестницу
- здание бывшего пароходного общества «Волга»
- Нижегородский кремль
- канатную дорогу над Волгой
- памятник основателю города князю Юрию Всеволодовичу
- здание Нижегородской ярмарки
- и многое другое
А ещё я расскажу
- о величественном творении гениального зодчего Пьетро Франческо
- о первой в мире операции по пересадке сердца
- об уникальных судах на подводных крыльях и гиперболоидах инженера Шухова
- чем ажурные пакгаузы на Стрелке превосходят Эйфелеву башню
- какой всероссийский раритет находится в кафедральном Александро-Невском соборе
- как работал первый в Российской империи фуникулёр
- и не только!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 318 туристов
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни. Приехала сюда учиться — и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно емуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
19 сен 2024
Светлана, благодарю вас за проведённую экскурсию! Нам всё очень понравилось: ваша харизма,объём и скорость подачи информации. В целом прогулка получилась приятной и познавательной!
И спасибо что стойко выдержали нас. Мы
И спасибо что стойко выдержали нас. Мы
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