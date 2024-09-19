Рекорды Нижнего Новгорода

Узнать о главных достижениях города на пешеходной прогулке
За два часа вы услышите о главных нижегородских рекордах.

Узнаете, какие объекты города — природные, технологические, архитектурные — занимают верхние строчки российских и европейских рейтингов. И какие события мирового масштаба здесь происходили.
5
1 отзыв
Рекорды Нижнего Новгорода
Рекорды Нижнего Новгорода
Рекорды Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:15

Описание экскурсии

Нижний Новгород богат на рекорды — исторические, археологические, промышленные, культурные — и не только. На прогулке вы увидите множество знаковых мест, прославивших город:

  • Чкаловскую лестницу
  • здание бывшего пароходного общества «Волга»
  • Нижегородский кремль
  • канатную дорогу над Волгой
  • памятник основателю города князю Юрию Всеволодовичу
  • здание Нижегородской ярмарки
  • и многое другое

А ещё я расскажу

  • о величественном творении гениального зодчего Пьетро Франческо
  • о первой в мире операции по пересадке сердца
  • об уникальных судах на подводных крыльях и гиперболоидах инженера Шухова
  • чем ажурные пакгаузы на Стрелке превосходят Эйфелеву башню
  • какой всероссийский раритет находится в кафедральном Александро-Невском соборе
  • как работал первый в Российской империи фуникулёр
  • и не только!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 сен 2024
Светлана, благодарю вас за проведённую экскурсию! Нам всё очень понравилось: ваша харизма,объём и скорость подачи информации. В целом прогулка получилась приятной и познавательной!

И спасибо что стойко выдержали нас. Мы
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были сонные и уставшие до ужаса, так получилось, что практически с поезда сразу к вам, времени у нас было не много. Но цели мы своей достигли, а именно узнали как можно больше о событиях, фактах, и замечательных людях этого прекрасного города, все это благодаря вам!

Светлана, благодарю вас за проведённую экскурсию! Нам всё очень понравилось: ваша харизма,объём и скорость подачи информации.Светлана, благодарю вас за проведённую экскурсию! Нам всё очень понравилось: ваша харизма,объём и скорость подачи информации.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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