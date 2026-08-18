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Индивидуальная до 3 чел.

Нижний Новгород с воды, пешком и с высоты - гений места (все билеты включены) Полюбоваться городом с теплохода и пройти к монастырю, который отражается в реке более 800 лет Начало: У Речного вокзала