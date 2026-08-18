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Групповая
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
22 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Краткий курс нижегородизации
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через призму местного жителя, историка и журналиста. Узнайте о сленге, байках и лучших местах города
22 авг в 10:00
24 авг в 16:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород с воды, пешком и с высоты - гений места (все билеты включены)
Полюбоваться городом с теплохода и пройти к монастырю, который отражается в реке более 800 лет
Начало: У Речного вокзала
23 авг в 10:30
24 авг в 10:30
от 10 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
Сегодня в 15:30
20 авг в 10:30
от 8400 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 1500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Откройте для себя скрытые детали Нижнего Новгорода, изучая его историю через городские артефакты и архитектурные элементы
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Нижний Новгород и его секреты»
Узнайте тайны купеческого города, прогуливаясь по старинным улицам с усадьбами и замками. Вас ждут истории о дуэлянтах, агенте и кладоискателях
Начало: На Сенной площади
Расписание: в субботу в 14:30
23 авг в 13:30
29 авг в 13:30
2000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Завтра в 10:30
21 авг в 11:00
1700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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