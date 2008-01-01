1 день
Экскурсия по Нижнему Новгороду
«Город над Волгой и Окой»
- встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)
- трансфер в гостиницу
- Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду
Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.
- Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
- Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»
- экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
2 день
Дивеево + Арзамас
- завтрак в гостинице
- экскурсия в Дивеево + Арзамас
- сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию
- Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь ⛪ живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
- переезд в Дивеево
- Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
- Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
- Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
- После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
- Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – возвращение в Нижний Новгород
3 день
Городец – древнейший город 🏙️ земли Нижегородской
- завтрак в гостинице
- экскурсия в Городец
- сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
- Городец - самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.
Феодоровский монастырь
Феодоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых.
Обзорная-пешеходная экскурсия по г. Городец
Во время обзорной пешеходной экскурсии вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Музей Город Мастеров
Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
Музей Терема Русского самовара
Музей Самоваров - уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей 🖼 самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал