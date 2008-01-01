1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду

«Город над Волгой и Окой»

встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)

трансфер в гостиницу

Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду

Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)

Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.

В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»

экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

2 день

Дивеево + Арзамас

завтрак в гостинице

экскурсия в Дивеево + Арзамас

сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию

Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь ⛪ живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

переезд в Дивеево

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – возвращение в Нижний Новгород

3 день

Городец – древнейший город 🏙️ земли Нижегородской

завтрак в гостинице

экскурсия в Городец

сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Городец - самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.

Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых.

Обзорная-пешеходная экскурсия по г. Городец

Во время обзорной пешеходной экскурсии вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Музей Город Мастеров

Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.

Музей Терема Русского самовара

Музей Самоваров - уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей 🖼 самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал