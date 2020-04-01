Константин проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Таинственная земля ветлугаев

Река Ветлуга издавна рассекала территории проживающих по соседству народов и служила своеобразной границей. Она же была одним из основных путей сообщения, объединяя людей. До екатерининской эпохи здесь за каждой излучиной было потайное место, где укрывались от гнева правителей, налогов и податей. Потому смешался в поветлужских лесах разный люд, составив особую этническую группу — ветлугаи. В их земли вы и наведаетесь на экскурсии. По пути я помогу собрать загадочную мозаику местной истории и расставить по полочкам порой несостыкуемые данные, сохранённые молвой народной, да памятью прекрасной русской реки. И на всём протяжении маршрута вас будут сопровождать великолепные виды, открывающиеся с высоких берегов Ветлуги: настоящая тайга и настоящая русская глубинка.

Вдоль всей реки никак не проехать за один день, поэтому я предлагаю два варианта на выбор: северный и южный. И вот что вас ждёт на этих направлениях:

Северный путь

Экологическая тропа

Богородское городище — одно из красивейших мест Ветлуги и один из древнейших памятников археологии в Нижегородской области. Я немного расскажу о здешних находках, датируемых первыми веками нашей эры. А благодаря речке Камчихе, рассекающей высокие кручи правого берега Ветлуги, где расположено городище, вы увидите выходы глинистой породы, хранящей память веков вплоть до триасового периода мезозойской эры.

Посёлок Варнавино

Затем вы побываете в уездном городке Костромской губернии, бывшем в 19 веке центром притяжения в Поветлужье из-за выгодного географического положения и монастырского подворья преподобного Варнавы Ветлужского. О старце этом сегодня не так уж много известно, но его духовный подвиг для своего времени был велик. В беседах об истории православного поселения на Красной горе вы узнаете интересные факты о судьбе Поветлужья со времён противостояния князей Галицких и Черемисских до кровавых событий советской продразвёрстки и того, что последовало за ними.

Усадьбы в Стрелице, Белышево и Морозихе

Этап усадебного строительства вдоль русла Ветлуги — история 19 века в красках. Но, к сожалению, в дереве. Дерево на Ветлуге испокон веку основной стройматериал, а потому, увы, большая часть главных усадебных корпусов утрачены или находятся в аварийном ветхом состоянии. Однако в Стрелице, Белышево и Морозихе усадебные дома ещё встретят вас в сохранности.

Старинная Ветлуга

В еще одном уездном городке вы увидите, что современность не слишком сильно его затронула, и, прогуливаясь по улочкам в выходной день, особенно ранним утром, можно по-настоящему заблудиться во времени. Резные наличники и ажурные колпаки дымоходов на бревенчатых домах, стать екатерининской эпохи, запечатлённая в камне административных зданий, торговых рядов и купеческих палат, живописная набережная — все это вы встретите в Ветлуге.

Ключи старца Герасима

Роднички, которые нашёл старец Герасим, облагородил, а после ухаживал за ними, и при его жизни успели прославиться на весь Ветлужский уезд удивительными целебными свойствами воды. Согласно завещанию Герасима, ключи помогали преодолевать недуги телесные и душевные не одному поколению местных жителей, среди которых это место почитается не менее, чем ключи преподобного Серафима Саровского в Дивеево и окрестностях.

Южный путь

Троицкое и Раскаты

Если заглянуть в глубь истории, то русалки и Троица в русской культуре связаны напрямую. И как раз между Троицким селом и Раскатами эта связь проявлена наиболее ярко. Сейчас уже сложно сказать наверняка, как здесь переплелись язычество и православие, но по сей день Русалья (Бабья) гора соседствует с Троицкой, на вершине которой стоят два старинных деревянных храма. Разобраться в перипетиях этой истории вам предстоит при посещении этих культовых мест.

Особая атмосфера Воскресенского

В противовес уездной Ветлуге, село статуса города не имело, но выгодное географическое положение и бойкая ярмарка делали его значимым для окрестностей. Так, большинство поветлужских купцов и лесопромышленников строили именно здесь дома-усадьбы и открывали торговые лавки. Вы осмотрите постройки, благодаря которым сохраняется атмосфера оживлённого старинного села, и среди них будет одна из главных жемчужин усадебного строительства на Ветлуге — дом Беляева, где располагается краеведческий музей.

Усадьба Левашовых в Галибихе

Затерянное место — так можно охарактеризовать эту удивительную усадьбу. Жизнь в это место изначально вдохнули несколько знаменитых дворянских родов. Об особой философии и мировоззрении, отразившихся в дереве, резьбе и архитектурных решениях домов-теремов, мы побеседуем отдельно.

Замок Шереметева в Юрино

Дворец-усадьба — комплекс построек и парковых территорий общей площадью более 45 гектаров. Вы узнаете о создании самого величественного дворцового комплекса Среднего Поволжья и почувствуете дух Петербурга, причудливо проявившийся в заволжской лесной глуши.

Легенды Светлояра

Озеро Светлояр — локация, к которой благодаря открытой в 19 столетии старообрядческой летописи традиционно привязывают легенду о граде Китеже, укрытом Богородицей от поругания Батыевыми полчищами. Погрузиться в историю тех времён, узнать о Китежской Руси и о том, что поведано потомкам насчёт града Китежа, вам предстоит на берегу этого лесного озера. Кстати, озеро Светлояр — памятник природы федерального значения и не только своей легендарностью уникально, но и вполне осязаемыми гидрологическими, геологическими и биологическими особенностями.