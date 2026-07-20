Вы пройдёте по двум рекам, увидите древний кремль и гигантские заводы. Проследите, как купеческая столица превращалась в индустриальный гигант. Без скучных лекций — только живые факты, неожиданные ракурсы и свежий ветер с воды.
Описание экскурсии
Теплоход идёт прямо по Стрелке — месту слияния Волги и Оки. Отсюда открываются панорамы, которых не найти ни на одной смотровой площадке:
- Старый город и Заречье. Вы увидите, как плотно застроенный кремлёвский холм контрастирует с размахом левобережных кварталов — Канавина, Сормова, Автозавода
- мосты-гиганты: Канавинский, Молитовский и Метромост. Гид расскажет, какой из них строился в рекордные сроки, а какой стал символом целого района
- Чкаловская лестница — с воды видно её идеальную геометрию. Памятник советскому монументализму предстанет перед вами с очень эффектного ракурса
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-198» с открытой верхней палубой и закрытым салоном
- Посадка за 15 минут до отправления
- На борту будет профессиональный гид-экскурсовод
в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет
|900 ₽
|Стандартный
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 582 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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