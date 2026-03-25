Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове — лимоны и замки, в Ворсме — ножи, в Богородске — кожаные и гончарные изделия. А по пути — озёра и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи. Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути гид познакомит вас с маршрутом и расскажет об основных достопримечательностях

9:30 — прибытие в село Сартаково. Вы посетите источник князя Владимира с купальней и часовней

10:00 — музей керамики в Богородске. Познакомитесь с местными народными промыслами, гончарными изделиями и мастерством ремесленников

10:30 — богородская кожгалантерея. Посмотрите, как изготавливаются кожаные изделия

11:00 — гора Крутушка и Кабацкое озеро в Богородске. Полюбуетесь панорамами, увидите купеческие дома и живописное озеро

11:20 — озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь в Ворсме. Осмотрите монастырь и погуляете по окрестностям

11:40 — мастерская ножей в Ворсме. Понаблюдаете за процессом изготовления ножей и топоров, по желанию купите сувениры

12:00 — обзорная экскурсия по Павлово на автомобиле. Посетите дом купца П. В. Щеткина и церковь Воскресения Христова

12:30 — Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина). Познакомитесь с историей города, коллекциями мебели, предметов быта и народного творчества

13:00 — осмотр памятников Павлово: «Гусиные бои», Царь-замок и памятник павловскому лимону

14:00 — обед в ресторане «Династия»

15:00–17:00 — возвращение в Нижний Новгород. По желанию альтернативный маршрут через Гороховец и другие живописные места

Организационные детали

Поедем на комфортабельном седане

Общее расстояние за день — 200 км

Программа 7+

Дополнительные расходы