Вверх по Оке за народными промыслами

Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково - за 1 день из Нижнего Новгорода
Что ни город, то промысел: народный, с выдумкой и забавой. В Павлове — лимоны и замки, в Ворсме — ножи, в Богородске — кожаные и гончарные изделия. А по пути — озёра и церкви, дворянские усадьбы и нескучные музеи.

Как много сохранилось каменных купеческих домов! Всё это мы посмотрим, а в одном старинном особняке даже пообедаем.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода. По пути гид познакомит вас с маршрутом и расскажет об основных достопримечательностях

9:30 — прибытие в село Сартаково. Вы посетите источник князя Владимира с купальней и часовней

10:00 — музей керамики в Богородске. Познакомитесь с местными народными промыслами, гончарными изделиями и мастерством ремесленников

10:30 — богородская кожгалантерея. Посмотрите, как изготавливаются кожаные изделия

11:00 — гора Крутушка и Кабацкое озеро в Богородске. Полюбуетесь панорамами, увидите купеческие дома и живописное озеро

11:20 — озеро Тосканка и Свято-Троицкий Островоезерский монастырь в Ворсме. Осмотрите монастырь и погуляете по окрестностям

11:40 — мастерская ножей в Ворсме. Понаблюдаете за процессом изготовления ножей и топоров, по желанию купите сувениры

12:00 — обзорная экскурсия по Павлово на автомобиле. Посетите дом купца П. В. Щеткина и церковь Воскресения Христова

12:30 — Павловский исторический музей (усадьба В. Гомулина). Познакомитесь с историей города, коллекциями мебели, предметов быта и народного творчества

13:00 — осмотр памятников Павлово: «Гусиные бои», Царь-замок и памятник павловскому лимону

14:00 — обед в ресторане «Династия»

15:00–17:00 — возвращение в Нижний Новгород. По желанию альтернативный маршрут через Гороховец и другие живописные места

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане
  • Общее расстояние за день — 200 км
  • Программа 7+

Дополнительные расходы

  • Билет в музей керамики — 100 ₽ взрослый, 50 ₽ льготный
  • Павловский краеведческий музей — 150 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию) — 700–800 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 268 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.

