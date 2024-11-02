В однодневной поездке из Нижнего Новгорода вы окунётесь в таинственную атмосферу озера Светлояр и легенд о затонувшем городе Китеже.
Затем перенесётесь в роскошную эпоху, посетив Шереметевский замок — памятник архитектуры, хранящий множество историй о жизни его владельцев.
И завершите путешествие в Михайло-Архангельском соборе, где прочувствуете величие истории и дух православной веры.
Затем перенесётесь в роскошную эпоху, посетив Шереметевский замок — памятник архитектуры, хранящий множество историй о жизни его владельцев.
И завершите путешествие в Михайло-Архангельском соборе, где прочувствуете величие истории и дух православной веры.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
- 07:30 — отправление из Нижнего Новгорода. Путевая экскурсия. Ориентировочное время в пути: 2,5 часа (130 км).
- 09:30 — прибытие на озеро Светлояр. Свободное время для самостоятельной прогулки вокруг озера, посещения церкви Казанской Божьей Матери. А тем, кто чувствует в себе силу осилить 4 км. (дорога туда и обратно), предлагаем сходить на источник «Кибелек», вода которого считается святой и исцеляет от всех болезней.
- 12:00 — переезд от озера Светлояр в село Юрино. Путевая экскурсия. Ориентировочное время в пути: 2,5 часа (110 км).
- 14:40 — прибытие в Юрино, обед в кафе (за дополнительную плату).
- 16:00 — посещение Шереметевского замка — с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Вы осмотрите зимний сад, прогуляетесь по партерному и пейзажному парку с прудами, увидите каменную ограду и служебные корпуса.
- 17:00 — посещение Михайло-Архангельского собора. Прогулка по набережной Волги.
- 17:30 — выезд из Юрино.
- 22:00 — возвращение в Нижний Новгород.
Организационные детали
- Для трансфера по программе предоставляем комфортный транспорт туристического класса.
- Просим не брать с собой маленьких детей (до 14 лет) из-за длительности экскурсии.
- Если вы не заказываете питание с группой (500 ₽ с человека, оплачивается дополнительно), то позаботьтесь о сухом пайке — точек питания по маршруту следования не будет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 000 ₽
|Дети до 18 лет
|2 800 ₽
|Пенсионеры
|2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7435 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
Сегодня в 08:00
4 ноя в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
3 ноя в 09:30
5 ноя в 09:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Групповая
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
2 400₽ за человека