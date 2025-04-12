Из Нижнего Новгорода в Городец и Семёнов за 1 день

Экскурсия в старинный город Семёнов познакомит вас с историей и культурой этого региона, а также с искусством хохломской росписи по дереву.

Вы посетите фабрику, где увидите процесс создания золотой хохломы, распишите деревянное изделие и прогуляетесь по улочкам города, любуясь архитектурой.

Завершится экскурсия посещением музея «Город мастеров» в Городце, где вы сможете узнать больше о традициях русского ремесла и попробовать местные лакомства.
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1 отзыв
Из Нижнего Новгорода в Городец и Семёнов за 1 день
Из Нижнего Новгорода в Городец и Семёнов за 1 день
Из Нижнего Новгорода в Городец и Семёнов за 1 день
Ближайшие даты:
12
апр26
апр3
мая10
мая24
мая
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Семенов и Городец: Уникальные города Нижегородской области

Семенов и Городец — это два старинных города, каждый из которых привлекает внимание своей уникальной историей и культурными особенностями. Путешествие в эти места подарит вам возможность прикоснуться к богатому наследию России.

Семенов: Историческое наследие

В Семенове сохранились старинные здания и архитектурные памятники, которые рассказывают о прошлом региона. Здесь вы сможете узнать о старообрядчестве и истории хохломского искусства, которое стало символом русской народной культуры.

Городец: Центр деревянного зодчества

Городец известен своим «Городом мастеров» — уникальным комплексом деревянных сооружений, посвященным истории деревянного зодчества XVI-XIX веков. Это место станет настоящей находкой для любителей искусства и ремесел.

Народные промыслы и сувениры

В Городце туристы могут ознакомиться с различными народными промыслами, такими как:

  • Лозоплетение
  • Городецкая роспись

Кроме того, в обоих городах вы найдете множество сувениров и местных деликатесов, включая знаменитые городецкие пряники, которые порадуют вас своим вкусом и оригинальностью.

Посетите Семенов и Городец, чтобы открыть для себя новые горизонты культуры и истории, и насладиться атмосферой этих удивительных городов!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Пенсионный3200 ₽
Детский до 18 лет3200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Семенов
  • Городец
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионная программа с гидом
  • Путевая экскурсия
  • Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись»
  • Обзорная экскурсия по Городцу
  • Экспресс-экскурсия по «Городу мастеров»
  • Страховка от ДТП
Что не входит в цену
  • Комплексный обед в кафе с группой по желанию - 600 руб. /чел
  • Мастер-класс по росписи - 300р
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, ул. Советская, д. 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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