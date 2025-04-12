Вы посетите фабрику, где увидите процесс создания золотой хохломы, распишите деревянное изделие и прогуляетесь по улочкам города, любуясь архитектурой.
Завершится экскурсия посещением музея «Город мастеров» в Городце, где вы сможете узнать больше о традициях русского ремесла и попробовать местные лакомства.
Описание экскурсии
Семенов и Городец: Уникальные города Нижегородской области
Семенов и Городец — это два старинных города, каждый из которых привлекает внимание своей уникальной историей и культурными особенностями. Путешествие в эти места подарит вам возможность прикоснуться к богатому наследию России.
Семенов: Историческое наследие
В Семенове сохранились старинные здания и архитектурные памятники, которые рассказывают о прошлом региона. Здесь вы сможете узнать о старообрядчестве и истории хохломского искусства, которое стало символом русской народной культуры.
Городец: Центр деревянного зодчества
Городец известен своим «Городом мастеров» — уникальным комплексом деревянных сооружений, посвященным истории деревянного зодчества XVI-XIX веков. Это место станет настоящей находкой для любителей искусства и ремесел.
Народные промыслы и сувениры
В Городце туристы могут ознакомиться с различными народными промыслами, такими как:
- Лозоплетение
- Городецкая роспись
Кроме того, в обоих городах вы найдете множество сувениров и местных деликатесов, включая знаменитые городецкие пряники, которые порадуют вас своим вкусом и оригинальностью.
Посетите Семенов и Городец, чтобы открыть для себя новые горизонты культуры и истории, и насладиться атмосферой этих удивительных городов!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
|Пенсионный
|3200 ₽
|Детский до 18 лет
|3200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семенов
- Городец
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионная программа с гидом
- Путевая экскурсия
- Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись»
- Обзорная экскурсия по Городцу
- Экспресс-экскурсия по «Городу мастеров»
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Комплексный обед в кафе с группой по желанию - 600 руб. /чел
- Мастер-класс по росписи - 300р
- Личные расходы