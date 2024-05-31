Если городецкий пряник положить в хохломскую вазу, если разливное пиво закусывать свежим сыром — это и есть наша экскурсия.
Малиновский скит, городецкие валы, фабрика матрёшки, Город мастеров и другие достопримечательности ждут Вас на этом заволжском пути.
Малиновский скит, городецкие валы, фабрика матрёшки, Город мастеров и другие достопримечательности ждут Вас на этом заволжском пути.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что вас ожидает:
- Городец
- Семенов
- Музей матрешки
- Музей самоваров
- Город мастеров
- Малиновский скит
- Бор, Канатная дорога
Описание экскурсии
Святое место и центр народного промысла
Первым пунктом нашей программы станет Малиновский скит, где в 1908-1911 годах нижегородские меценаты Н. А. Бугров и Н. А. Блинов построили прекрасный храм Владимирской (Казанской) иконы Божьей Матери. Я расскажу вам, как жили старообрядцы в керженских лесах. Затем мы посетим город Семёнов, центр ремесел и фабрику знаменитой «хохломы». В музее «Матрешки» вы познакомитесь с историй развития народного промысла. Вы увидите, как рождается хохлома и сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова, увидим ДК-Церковь, золотой фонтан и хохломскую балалайку. После обеда мы отправимся на Волгу в город Городец.
Древний город, самовары и уникальная роспись
В Городце вы увидите древние валы, которые не спасли горожан от нашествия орд Батыя и Едигея, посетите Федоровский монастырь, где в 1263 году скончался князь Александр Невский, и дом «красной» графини Паниной. Потом прогуляемся по резным дворикам Города мастеров, посмотрим уникальную городецкую роспись. В музее самоваров, в доме купца Гришаева, вы познакомитесь с экспозицией, которая включает более 500 самоваров. На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем. Дополнительно: По желанию экскурсантов, мы можем посетить Городецкую пивоварню Китежбрау и сыроварню в селе Курцево. Пожелания принимаются заранее. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.
Ежедневно в 8:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городец
- Семенов
- Музей матрешки
- Музей самоваров
- Город мастеров
- Малиновский скит
- Бор, Канатная дорога
Что включено
- Услуги гида
- Путевая экскурсия
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экскурсия в Музее матрешки - 400 руб. /группа, входной билет - 70 руб.
- Музей самоваров - 100 руб. /билет
- Город мастеров - 100 руб. /билет
- Дегустация на сыроварне - 1300 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу - 100 руб. /чел.
- Обед - около 200-300 руб. /чел.
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии в 8.30. Возвращение в Нижний Новгород в 18.00. Общее расстояние - 300 км. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Размер группы от 1 до 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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