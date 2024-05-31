Святое место и центр народного промысла

Первым пунктом нашей программы станет Малиновский скит, где в 1908-1911 годах нижегородские меценаты Н. А. Бугров и Н. А. Блинов построили прекрасный храм Владимирской (Казанской) иконы Божьей Матери. Я расскажу вам, как жили старообрядцы в керженских лесах. Затем мы посетим город Семёнов, центр ремесел и фабрику знаменитой «хохломы». В музее «Матрешки» вы познакомитесь с историй развития народного промысла. Вы увидите, как рождается хохлома и сможете приобрести красивые и качественные сувениры. От памятника Борису Корнилову мы прогуляемся по центру Семёнова, увидим ДК-Церковь, золотой фонтан и хохломскую балалайку. После обеда мы отправимся на Волгу в город Городец.

Древний город, самовары и уникальная роспись

В Городце вы увидите древние валы, которые не спасли горожан от нашествия орд Батыя и Едигея, посетите Федоровский монастырь, где в 1263 году скончался князь Александр Невский, и дом «красной» графини Паниной. Потом прогуляемся по резным дворикам Города мастеров, посмотрим уникальную городецкую роспись. В музее самоваров, в доме купца Гришаева, вы познакомитесь с экспозицией, которая включает более 500 самоваров. На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем. Дополнительно: По желанию экскурсантов, мы можем посетить Городецкую пивоварню Китежбрау и сыроварню в селе Курцево. Пожелания принимаются заранее. Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги.