Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 12 400 ₽ за человека
Встречаем Новый год в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
31 дек в 10:00
от 15 000 ₽ за человека
Зимняя классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
22 800 ₽ за человека
Легенды Нижегородской земли. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
24 300 ₽ за человека
Сказочное Болдино и Нижний Новгород. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 13 600 ₽ за человека
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
22 200 ₽ за человека
Благодать дивного Дивеево. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
16 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 11 000 ₽ за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 14 200 ₽ за человека
Хохломская и городецкая роспись. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
13 400 ₽ за человека
Новый год в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
30 дек в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Новогодний Нижний Новгород
Начало: Нижний Новгород
31 дек в 10:00
от 24 000 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
от 12 800 ₽ за человека
Январские праздники в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
13 000 ₽ за человека
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
22 800 ₽ за человека
Весенне-летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
3 апр в 10:00
4 апр в 10:00
от 12 400 ₽ за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 13 000 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
13 400 ₽ за человека
Хохломская и городецкая роспись. Выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
Легенды Нижегородской земли
Начало: Нижний Новгород
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 11 000 ₽ за человека
Сказочное Болдино и Нижний Новгород
Начало: Нижний Новгород
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 13 600 ₽ за человека
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
22 200 ₽ за человека
Легендарные монастыри Нижнего Новгорода. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
12 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
Легендарные монастыри Нижнего Новгорода. Лето-осень
Начало: Нижний Новгород
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Лето-осень
Начало: Нижний Новгород
3 мая в 10:00
5 мая в 10:00
от 12 800 ₽ за человека
Влюбиться в Нижний за 3 дня
Начало: Нижний Новгород
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 22 500 ₽ за человека
