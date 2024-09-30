1 День. Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» Встреча на вокзале (8:00 — при прибытии с петербургского направления, 11:10 — при прибытии с московского направления) Трансфер в гостиницу

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени) Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек — Оки и Волги. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с XIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне- и Верхне- Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и другое, посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время Кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле. Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно. 2 День. Большое Болдино — по Пушкинским местам Завтрак в гостинице Экскурсия в Большое Болдино Сбор в 7:10 в холле гостиницы на экскурсию Поездка в Большое Болдино — это путешествие в героическое, романтическое, элегически спокойное, воспетое Пушкиным XIX столетие. Большое Болдино — дворянская усадьба в глухой провинции. Музей-заповедник А. С. Пушкина в Болдине ведет свое начало с 1949 года. Сегодня это одно из самых известных и посещаемых пушкинских мест России. Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, флигель — вотчинная контора, а также усадебный парк со старинными прудами. К настоящему времени весь комплекс усадьбы полностью воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок. Сколько таких усадеб было на Руси! И в наши дни сохранили старинные дворянские усадьбы своё былое очарование. Живописный парк: тенистые аллеи, беседки у пруда, куртины, мостики, лужок. Барский дом — мебель, модная в позапрошлом веке, портреты, картины, книги, вышивки. В таких усадьбах жили, любили, страдали, были счастливы пушкинские герои. Вы проходите по комнатам дома внимательно всматриваетесь в предметы старины глубокой. Рассказ экскурсовода и ваше воображение переносят вас в романтический XIX век и оживают страницы пушкинских произведений. По дороге от Болдина на Львовку находится роща Лучинник. По преданию, она была любимым местом прогулок поэта и также включена в состав заповедника. Здесь можно остановиться, чтобы попить ключевой воды из родника, не иссякающего с пушкинских времен. В роще перемешались деревья разных пород — березы, осины, клены, ясени. Особенно красива она в роскоши и разнообразии осенних красок. 3 День. Городец — древнейший город земли Нижегородской Завтрак в гостинице Экскурсия в Городец Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал). Городец — самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.

Экскурсия в Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых. Обзорная-пешеходная экскурсия по г.

Городец

Вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Музей Город Мастеров Город мастеров — комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района. Музей Терема Русского самовара

Музей Самоваров — уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров. 17:00 — туристы прибывают на Московский вокзал

Важная информация:• Для вашего же комфорта, возьмите с собой удобную обувь и одежду по погоде;