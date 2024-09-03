В Нижегородском крае сохранились исторические памятники, посмотреть на которые приезжают со всей России. Здесь находится знаменитое Дивеево со святым источником. Город-музей Городец с резными ставнями и росписью по дереву. Никольский женский монастырь и музей самоваров. Вас ждет погружение в российскую историю, знакомство с обычаями монастырей и возможность приложиться к чудотворным иконам.

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Описание тура

1 день. Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Встреча на вокзале:

8:00 — при прибытии с петербургского направления

11:10 — при прибытии с московского направления

Трансфер в гостиницу. Сбор в 11:50 или 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите:

Площади Минина и Пожарского

Лядова, Сенную, Горького

Улицы Малую Покровскую, Ильинскую

Нижне- и Верхне-Волжскую набережные

Нижегородскую ярмарку

Собор Александра Невского

Памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной)

Также вы посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений своего времени и до сих пор остается важным элементом в обороне государства. Он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века сохраняет облик средневековой крепости и является административным и культурным центром города.

С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле, после чего у вас будет свободное время, и туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

2 день. Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице. Сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Арзамасу

Основное сосредоточение религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади. Здесь вы увидите:

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор

Церковь живоносного источника

Комплекс Никольского женского монастыря с чудотворной иконой «избавление от бед»

Переезд в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, где вы ознакомитесь с его историей и обычаями. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам и поставить свечи.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы

Во время прохождения по Святой Канавке вы сможете прочитать молитву Богородице. Эта Канавка, по завещанию батюшки Серафима Саровского, станет защитой для всех, кто с молитвой пройдет мимо. У вас будет возможность зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Источник

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), где вы сможете набрать святой воды и при желании окунуться в источник. Для купания необходима х/б сорочка (женщинам) или рубашка (мужчинам).

19:00 — возвращение в Нижний Новгород.

3 день. Городец — древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице. Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой, после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Обзорная-пешеходная экскурсия по Городцу

Городец — это настоящий город-музей, в котором находится 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей древнейшего города Нижегородской области, его народными промыслами и современными достижениями.

Во время обзорной пешеходной экскурсии вы побываете в «музейном квартале» Городца, где каждый дом уникален и украшен ажурной резьбой, создавая атмосферу старинного купеческого городка.

Феодоровский монастырь

Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, связанный с обретением одноимённой иконы Богоматери. Здесь находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых в России. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории монастыря и узнать интересные факты из его истории.

Музей Город Мастеров

Город мастеров — это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. Здесь представлены роскошные княжеские терема, деревянные дома купцов и скромные крестьянские избы.

Музей Терема Русского самовара

Музей самоваров — уникальное собрание, представляющее самую большую коллекцию самоваров в России. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров и открылась в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева.

17:00 — туристы прибывают на Московский вокзал.