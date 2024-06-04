Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города

Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старейшему хлебозаводу Великого Новгорода.

Вместе с гидом вы пройдёте все этапы производства хлеба, узнаете о работе тестоводов и хлебопёков, потрогаете тесто и попробуете свежеиспечённый хлеб. После
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экскурсии вас ждёт мастер-класс по оформлению пирожных или розыгрыш вкусных гостинцев. Также участники получат подарок в кафе-магазине «Счастье». Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям. При наличии признаков ОРВИ посещение невозможно. Экскурсия включает строгие правила безопасности и спецодежду для посещения цехов. Фотосъёмка разрешена, видеосъёмка запрещена

4.96
24 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🌾 Узнать секреты хлебопечения
  2. 🍞 Дегустация свежего хлеба
  3. 🎂 Мастер-класс по оформлению пирожных
  4. 🎁 Подарок в кафе-магазине «Счастье»
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Цеха хлебозавода
  • Кафе-магазин «Счастье»
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать

Для вас откроет двери часть цехов новгородского хлебозавода: вместе с гидом вы пройдёте по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой тестоводов и хлебопёков, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!

Хлебобулочный приз

После экскурсии по производственным цехам вас ждет весёлое (и очень вкусное!) продолжение: хлебозавод проведёт для вас мастер-класс по оформлению пирожных или весёлый розыгрыш свежей продукции — без угощения не уйдёт никто!

А ещё после экскурсии участники получат любопытный подарок в кафе-магазине «Счастье».

Организационные детали

  • Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям! Одна дегустация продукции чего стоит!
  • Если после бронирования вы решите увеличить количество участников, пожалуйста, заранее сообщите об этом в переписке к заказу. Путешественники, о которых до экскурсии не было информации, не смогут присоединиться к экскурсии.
  • При наличии признаков ОРВИ посещение невозможно

Как проходит экскурсия

  • Ровно за 10 минут до начала вас встретят на вахте хлебозавода: экскурсия опирается на строгий режим работы цехов, поэтому пунктуальность крайне важна
  • Необходимо все 1,5 часа экскурсии строго соблюдать правила безопасности при следовании за гидом хлебзавода. Также всем выдадут спецодежду для посещения цехов.
  • Проход в некоторые цеха находится под открытым небом: в середине экскурсии вас может ждать 2-минутный проход по улице

Обратите внимание

  • На производстве разрешена фотосъёмка. Видеосъёмка запрещена.
  • Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается за 10 минут до её начала в кафе-магазине «Счастье» наличными или по карте
  • Один из наших гидов точно покажет в цехе максимум, но завод — работающий организм. В момент экскурсии вы можете стать свидетелями различных остановок и перерывов в производстве хлеба, к этому нужно быть готовыми.

Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 600 ₽
Дети до 14 лет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Александра Корсунова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Мария)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Sofia)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Анастасия)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Юля)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Ольга)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Анна)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Анна)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Анна)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Анна)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Marina)Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города (Marina)
P
4 июня 2024
Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
Н
1 июня 2024
Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)
Е
27 мая 2024
Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все сотрудники общепита. Однако нам не помешало насладиться увлекательной экскурсией на
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производство. Экскурсовод Наталья- фея своего дела, очень доступно для простого человека доносила информацию, сопровождая шутками. От всей нашей компании Азбука Вкуса СПБ, желаем вам процветания, неугасаемой энергии вашим сотрудникам и любви к этому вкусному делу.

М
25 мая 2024
Отличная экскурсия, интересное и необычное для посещения место. Много вкусного дали с собой)
Отличная экскурсия, интересное и необычное для посещения место. Много вкусного дали с собой)
Е
20 мая 2024
Великолепно! Одна из редких возможностей, побывать на реально действующем предприятии. Увидеть своими глазами, как пекут хлеб: какой это, до сих пор, тяжёлый труд. А запах? А вкус горячего хлеба? Непередаваемо! Завидую тем, кто пойдёт на эту экскурсию. Кстати, мы были единственными участниками, никакой толпы и шумных детей. В конце экскурсии: бонусом подарки и возможность почувствовать себя кондитером, создать собственные пирожные.
А
14 мая 2024
Очень приятная и интересная экскурсия, замечательный экскурсовод!
Ю
13 мая 2024
Были с супругом и 3мя детьми на этой экскурсии. В Новгороде были впервые и это было первое место, которре мы посетили. Конечно в историю древних времен экскурсовод не влавалась, но
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рассказала нам о городе, начиная с времён Великой Отечественной Войны. Показала весь процесс производства хлеба и булочек, дала помесить тесто. Дали попробовать свежеиспеченный батон хлеба! Провели мастеркласс по созданию пирожного корзиночка. Дали попробовать самые известные начинки хлебзавода, угостили очень вкусными сушками. Очень интересно и познавательно, спасибо!

Алиса
12 мая 2024
Самая вкусная экскурсия! Нам очень понравилось 😋
О
11 мая 2024
Очень живая и познавательная экскурсия, увлекательный мастеркласс. Понравилось и взрослым и детям.
Sofia
11 мая 2024
Очень хорошая экскурсия, мы остались впечатлены, сыты и довольны!
Очень хорошая экскурсия, мы остались впечатлены, сыты и довольны!
В
7 мая 2024
Добрый день! Экскурсия понравилось. Интересно, но ожидали большего, в экскурсию входит посещение одного цеха где выпекают батоны. Если у Вас мини группа, то экскурсия продлиться 1 час. Экскурсия подойдет и взрослым и детям. Ребенок в восторге.
И
6 мая 2024
Очень вкусная и ароматная экскурсия. 1.5 часа пролетели незаметно! Будет интересно всем – детям и взрослым. Мы узнали все секреты производства белого хлеба, сами месили тесто, пробовали горячие батоны прямо из печи и даже сами сделали очень вкусные пирожные!
Анастасия
6 мая 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Хлеб едим каждый день, здорово было узнать, как выпекают любимые батоны. Все чётко, с максимальным погружением. В конце мастер-класс по украшению пирожных. Экскурсоводу Наталье Валентиновне большая благодарность! Рекомендую посетить, поскольку экскурсии на работающие производства большая редкость, а такие интересные - особенно.
Очень познавательная и интересная экскурсия. Хлеб едим каждый день, здорово было узнать, как выпекают любимые батоны.
О
1 мая 2024
Экскурсия очень понравилась нашей семье - и детям 8 и 13 лет, и родителям и бабушке с дедушкой. Смотрели, как выпекаются простые батоны и куличи к Пасхе. Когда нас угостили
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обычной булкой - ароматной, румяной, горячей - с пылу с жару - невозможно было от нее оторваться. Дети умяли по половине батона, да и взрослые не отставали. Интересным был рассказ экскурсовода об истории завода, а также мастер-класс по изготовлению пирожных. Каждый украсил несколько пирожных и забрал с собой к чаю. Спасибо за экскурсию. Осталось приятное и теплое впечатление!

О
1 мая 2024
Замечательная экскурсия. Первый раз были на производстве хлеба. Очень ознавательно и интересно, не только детям, но и взрослым. Угостили свежеиспеченым батоном, устроили мастер- класс, подарили пряники. Вообщем ушли мы с полными пакетами подарков и отличным настроением.

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