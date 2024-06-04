Приглашаем на увлекательную экскурсию по старейшему хлебозаводу Великого Новгорода.Вместе с гидом вы пройдёте все этапы производства хлеба, узнаете о работе тестоводов и хлебопёков, потрогаете тесто и попробуете свежеиспечённый хлеб. После

экскурсии вас ждёт мастер-класс по оформлению пирожных или розыгрыш вкусных гостинцев. Также участники получат подарок в кафе-магазине «Счастье». Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям. При наличии признаков ОРВИ посещение невозможно. Экскурсия включает строгие правила безопасности и спецодежду для посещения цехов. Фотосъёмка разрешена, видеосъёмка запрещена

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать

Для вас откроет двери часть цехов новгородского хлебозавода: вместе с гидом вы пройдёте по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой тестоводов и хлебопёков, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!

Хлебобулочный приз

После экскурсии по производственным цехам вас ждет весёлое (и очень вкусное!) продолжение: хлебозавод проведёт для вас мастер-класс по оформлению пирожных или весёлый розыгрыш свежей продукции — без угощения не уйдёт никто!

А ещё после экскурсии участники получат любопытный подарок в кафе-магазине «Счастье».

Организационные детали

Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям! Одна дегустация продукции чего стоит!

Если после бронирования вы решите увеличить количество участников, пожалуйста, заранее сообщите об этом в переписке к заказу. Путешественники, о которых до экскурсии не было информации, не смогут присоединиться к экскурсии.

При наличии признаков ОРВИ посещение невозможно

Как проходит экскурсия

Ровно за 10 минут до начала вас встретят на вахте хлебозавода: экскурсия опирается на строгий режим работы цехов, поэтому пунктуальность крайне важна

Необходимо все 1,5 часа экскурсии строго соблюдать правила безопасности при следовании за гидом хлебзавода. Также всем выдадут спецодежду для посещения цехов.

Проход в некоторые цеха находится под открытым небом: в середине экскурсии вас может ждать 2-минутный проход по улице

Обратите внимание

На производстве разрешена фотосъёмка. Видеосъёмка запрещена.

Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается за 10 минут до её начала в кафе-магазине «Счастье» наличными или по карте

Один из наших гидов точно покажет в цехе максимум, но завод — работающий организм. В момент экскурсии вы можете стать свидетелями различных остановок и перерывов в производстве хлеба, к этому нужно быть готовыми.

Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!