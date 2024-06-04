Приглашаем на увлекательную экскурсию по старейшему хлебозаводу Великого Новгорода.
Вместе с гидом вы пройдёте все этапы производства хлеба, узнаете о работе тестоводов и хлебопёков, потрогаете тесто и попробуете свежеиспечённый хлеб. После
Вместе с гидом вы пройдёте все этапы производства хлеба, узнаете о работе тестоводов и хлебопёков, потрогаете тесто и попробуете свежеиспечённый хлеб. После
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌾 Узнать секреты хлебопечения
- 🍞 Дегустация свежего хлеба
- 🎂 Мастер-класс по оформлению пирожных
- 🎁 Подарок в кафе-магазине «Счастье»
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Цеха хлебозавода
- Кафе-магазин «Счастье»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать
Для вас откроет двери часть цехов новгородского хлебозавода: вместе с гидом вы пройдёте по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой тестоводов и хлебопёков, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!
Хлебобулочный приз
После экскурсии по производственным цехам вас ждет весёлое (и очень вкусное!) продолжение: хлебозавод проведёт для вас мастер-класс по оформлению пирожных или весёлый розыгрыш свежей продукции — без угощения не уйдёт никто!
А ещё после экскурсии участники получат любопытный подарок в кафе-магазине «Счастье».
Организационные детали
- Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям! Одна дегустация продукции чего стоит!
- Если после бронирования вы решите увеличить количество участников, пожалуйста, заранее сообщите об этом в переписке к заказу. Путешественники, о которых до экскурсии не было информации, не смогут присоединиться к экскурсии.
- При наличии признаков ОРВИ посещение невозможно
Как проходит экскурсия
- Ровно за 10 минут до начала вас встретят на вахте хлебозавода: экскурсия опирается на строгий режим работы цехов, поэтому пунктуальность крайне важна
- Необходимо все 1,5 часа экскурсии строго соблюдать правила безопасности при следовании за гидом хлебзавода. Также всем выдадут спецодежду для посещения цехов.
- Проход в некоторые цеха находится под открытым небом: в середине экскурсии вас может ждать 2-минутный проход по улице
Обратите внимание
- На производстве разрешена фотосъёмка. Видеосъёмка запрещена.
- Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается за 10 минут до её начала в кафе-магазине «Счастье» наличными или по карте
- Один из наших гидов точно покажет в цехе максимум, но завод — работающий организм. В момент экскурсии вы можете стать свидетелями различных остановок и перерывов в производстве хлеба, к этому нужно быть готовыми.
Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети до 14 лет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Александра Корсунова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы проводим промышленные экскурсии в Великом Новгороде — по нашему замечательному хлебозаводу. Лучше работающих предприятий могут быть только экскурсии на промышленные предприятия! Логика и секреты производства, эстетика оборудования, будни сотрудников, приёмы труда и вкус продукции — с командой наших гидов вам будет доступно всё это. Россия — страна промышленная, узнайте её!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
P
PAVEL
4 июня 2024
Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
Н
Наталья
1 июня 2024
Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)
Е
Елена
27 мая 2024
Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все сотрудники общепита. Однако нам не помешало насладиться увлекательной экскурсией на
М
Мария
25 мая 2024
Отличная экскурсия, интересное и необычное для посещения место. Много вкусного дали с собой)
Е
Евгения
20 мая 2024
Великолепно! Одна из редких возможностей, побывать на реально действующем предприятии. Увидеть своими глазами, как пекут хлеб: какой это, до сих пор, тяжёлый труд. А запах? А вкус горячего хлеба? Непередаваемо! Завидую тем, кто пойдёт на эту экскурсию. Кстати, мы были единственными участниками, никакой толпы и шумных детей. В конце экскурсии: бонусом подарки и возможность почувствовать себя кондитером, создать собственные пирожные.
А
Алексей
14 мая 2024
Очень приятная и интересная экскурсия, замечательный экскурсовод!
Ю
Юлия
13 мая 2024
Были с супругом и 3мя детьми на этой экскурсии. В Новгороде были впервые и это было первое место, которре мы посетили. Конечно в историю древних времен экскурсовод не влавалась, но
Алиса
12 мая 2024
Самая вкусная экскурсия! Нам очень понравилось 😋
О
Ольга
11 мая 2024
Очень живая и познавательная экскурсия, увлекательный мастеркласс. Понравилось и взрослым и детям.
Sofia
11 мая 2024
Очень хорошая экскурсия, мы остались впечатлены, сыты и довольны!
В
Вера
7 мая 2024
Добрый день! Экскурсия понравилось. Интересно, но ожидали большего, в экскурсию входит посещение одного цеха где выпекают батоны. Если у Вас мини группа, то экскурсия продлиться 1 час. Экскурсия подойдет и взрослым и детям. Ребенок в восторге.
И
Илья
6 мая 2024
Очень вкусная и ароматная экскурсия. 1.5 часа пролетели незаметно! Будет интересно всем – детям и взрослым. Мы узнали все секреты производства белого хлеба, сами месили тесто, пробовали горячие батоны прямо из печи и даже сами сделали очень вкусные пирожные!
Анастасия
6 мая 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Хлеб едим каждый день, здорово было узнать, как выпекают любимые батоны. Все чётко, с максимальным погружением. В конце мастер-класс по украшению пирожных. Экскурсоводу Наталье Валентиновне большая благодарность! Рекомендую посетить, поскольку экскурсии на работающие производства большая редкость, а такие интересные - особенно.
О
Ольга
1 мая 2024
Экскурсия очень понравилась нашей семье - и детям 8 и 13 лет, и родителям и бабушке с дедушкой. Смотрели, как выпекаются простые батоны и куличи к Пасхе. Когда нас угостили
О
Ольга
1 мая 2024
Замечательная экскурсия. Первый раз были на производстве хлеба. Очень ознавательно и интересно, не только детям, но и взрослым. Угостили свежеиспеченым батоном, устроили мастер- класс, подарили пряники. Вообщем ушли мы с полными пакетами подарков и отличным настроением.
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