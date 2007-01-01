Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь
Музей колоколов
Музей уездного города
Музейный колокольный центр и др.
Музеи и памятники древнего города
Осмотрим Троицкий собор и Петропавловскую церковь ⛪ Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века. На его территории стоит Успенский собор, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.
Побываем в Музее колоколов, разместившемся в дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. ). Увидим экспонаты, некоторые из которых датируются XVI веком.
Пройдем в Музей 🖼 уездного города. Он расположился в старинном особняке XIX столетия. Экспозиция представлена пятью залами, в которых выставлены фотографии 📸, личные вещи и документы жителей Валдая XIX—XX веков.
Важная информация:
К месту начала экскурсии 🧭 на Валдае Вы добираетесь самостоятельно. При необходимости мы можем организовать для вас аренду автомобиля нужной вместимости с водителем для переезда из Великого Новгорода на Валдай.
Продолжительность программы с переездом из Великого Новгорода - 10 часов.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музей
Аренда автомобиля
Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.