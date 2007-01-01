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Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Новгорода
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по валдайским музеям и памятникам на берегу озера.

В рамках экскурсии 🧭 также посетим Иверский Святоозерский мужской монастырь, побываем в музее колоколов и музее уездного города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря

Что вы увидите

  • Троицкий собор
  • Петропавловскую церковь
  • Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь
  • Музей колоколов
  • Музей уездного города
  • Музейный колокольный центр и др.
Музеи и памятники древнего города
  • Осмотрим Троицкий собор и Петропавловскую церковь ⛪ Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века. На его территории стоит Успенский собор, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.
  • Побываем в Музее колоколов, разместившемся в дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. ). Увидим экспонаты, некоторые из которых датируются XVI веком.
  • Пройдем в Музей 🖼 уездного города. Он расположился в старинном особняке XIX столетия. Экспозиция представлена пятью залами, в которых выставлены фотографии 📸, личные вещи и документы жителей Валдая XIX—XX веков.

Важная информация:

  • К месту начала экскурсии 🧭 на Валдае Вы добираетесь самостоятельно. При необходимости мы можем организовать для вас аренду автомобиля нужной вместимости с водителем для переезда из Великого Новгорода на Валдай.
  • Продолжительность программы с переездом из Великого Новгорода - 10 часов.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Аренда автомобиля
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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