Гиды В. – Гид из Великого Новгорода

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по валдайским музеям и памятникам на берегу озера.



В рамках экскурсии 🧭 также посетим Иверский Святоозерский мужской монастырь, побываем в музее колоколов и музее уездного города.