Путешествие к Валдайскому озеру подарит возможность насладиться тишиной и чистым воздухом под сенью вековых сосен.
Участники экскурсии посетят исторические памятники и церковные святыни, а также узнают тайны валдайского колокольчика. Вкуснейшие баранки станут приятным дополнением к насыщенной программе. Групповая экскурсия обеспечит комфорт и интересные рассказы от опытного гида. Все входные билеты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
Участники экскурсии посетят исторические памятники и церковные святыни, а также узнают тайны валдайского колокольчика. Вкуснейшие баранки станут приятным дополнением к насыщенной программе. Групповая экскурсия обеспечит комфорт и интересные рассказы от опытного гида. Все входные билеты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Чистый воздух и природа
- 🔔 Тайны валдайских колоколов
- 🏛️ Исторические памятники
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🥨 Вкусные баранки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время природа особенно красива, а воздух свеж и чист. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей колоколов
- Иверский мужской монастырь
Описание экскурсии
- 08:00 — встреча возле автобуса, сбор участников по гостиницам города
- 08:30 — трансфер на Валдай (140 км) и путевая экскурсия
- 11:00 — посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов»
- 13:00 — обед (предзаказ, за доп. плату)
- 14:00 — экскурсионная программа в Иверском мужском монастыре, расположенном на одном из островов живописного озера. Свободное время
- 15:30 — отъезд в Великий Новгород
- 17:30 — прибытие в Великий Новгород
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. Пожалуйста, будьте на связи с гидом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- В стоимость входит сопровождение гида, транспортное и экскурсионное обслуживание, все входные билеты по программе, комплексный обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3800 ₽
|Дети до 16 лет
|3600 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 249 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой РуссеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 мая 2025
Экскурсия понравилась. Алексей отличный рассказчик, все по теме и интересно
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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