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Из Великого Новгорода - в святой валдайский край

Откройте для себя Валдайский край: озеро, монастырь и тайны колоколов ждут вас в этом увлекательном путешествии! Подходит для всех возрастов
Путешествие к Валдайскому озеру подарит возможность насладиться тишиной и чистым воздухом под сенью вековых сосен.

Участники экскурсии посетят исторические памятники и церковные святыни, а также узнают тайны валдайского колокольчика. Вкуснейшие баранки станут приятным дополнением к насыщенной программе. Групповая экскурсия обеспечит комфорт и интересные рассказы от опытного гида. Все входные билеты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Чистый воздух и природа
  • 🔔 Тайны валдайских колоколов
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🚌 Комфортный трансфер
  • 🥨 Вкусные баранки

Лучшее время для посещения

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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время природа особенно красива, а воздух свеж и чист. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Ближайшие даты:
6
июл12
июл20
июл26
июл3
авг9
авг17
авг
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Музей колоколов
  • Иверский мужской монастырь

Описание экскурсии

  • 08:00 — встреча возле автобуса, сбор участников по гостиницам города
  • 08:30 — трансфер на Валдай (140 км) и путевая экскурсия
  • 11:00 — посещение Музея колоколов или Колокольного центра с экскурсией «Тайны валдайских колоколов»
  • 13:00 — обед (предзаказ, за доп. плату)
  • 14:00 — экскурсионная программа в Иверском мужском монастыре, расположенном на одном из островов живописного озера. Свободное время
  • 15:30 — отъезд в Великий Новгород
  • 17:30 — прибытие в Великий Новгород

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. Пожалуйста, будьте на связи с гидом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • В стоимость входит сопровождение гида, транспортное и экскурсионное обслуживание, все входные билеты по программе, комплексный обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3800 ₽
Дети до 16 лет3600 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
С
31 мая 2025
Экскурсия понравилась. Алексей отличный рассказчик, все по теме и интересно

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