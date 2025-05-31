Путешествие к Валдайскому озеру подарит возможность насладиться тишиной и чистым воздухом под сенью вековых сосен.



Участники экскурсии посетят исторические памятники и церковные святыни, а также узнают тайны валдайского колокольчика. Вкуснейшие баранки станут приятным дополнением к насыщенной программе. Групповая экскурсия обеспечит комфорт и интересные рассказы от опытного гида. Все входные билеты включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время природа особенно красива, а воздух свеж и чист. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.

Сейчас июнь — это идеальное время.