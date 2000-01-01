В краю святых озёр

В праздничные даты заезжаем в Крестцы, край мастериц народной вышивки. Церковь ⛪ Святой Троицы. Мы посетим Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Отправимся на экскурсию ⛳ в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. — единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.

И конечно, попробуем знаменитые валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин. А, и А. Н. Радищев. Заедем к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях). Спрятанная под покровом лесов купель с святой водой рядом с маленькой часовней даёт возможность окунуться и набрать воды из святого источника.

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