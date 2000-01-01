Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
В путешествии по «государевой дороге» вы познакомитесь с жемчужиной Новгородской земли, Валдай, вашему взору откроется величественное озеро с обширными островами, на одном из которых стоит Иверский монастырь, построенный по подобию обители на Афоне.

Узнаете тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок, да-да, именно, о «валдайских» писал А.

Н.

Радищев проезжавший ранее А.

С.

Пушкина «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»
Задать вопрос

Экскурсия

2 000 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Валдай: в краю святых озёр
Валдай: в краю святых озёр

Что вы увидите

  • Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
  • Музей колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины
  • Заезд к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях)
В краю святых озёр
В праздничные даты заезжаем в Крестцы, край мастериц народной вышивки. Церковь ⛪ Святой Троицы. Мы посетим Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Отправимся на экскурсию ⛳ в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. — единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
И конечно, попробуем знаменитые валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин. А, и А. Н. Радищев. Заедем к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях). Спрятанная под покровом лесов купель с святой водой рядом с маленькой часовней даёт возможность окунуться и набрать воды из святого источника.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
+Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • транспортное обслуживание
  • услуги гида
  • путевая информация во время пути В. Новгород — Валдай
  • входные билеты.
Что не входит
  • организация обеда в кафе города — 400 руб.
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5, Великий Новгород
Место завершения
🏁 Центр города, Великий Новгород
Валдай: в краю святых озёр
Валдай: в краю святых озёр
Валдай: в краю святых озёр
Валдай: в краю святых озёр

Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волхва
Волхва
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные

Волхва проводит ещё 5 экскурсий

Живой музей и заповедный Край озёр
9 800
48 часов
Живой музей и заповедный Край озёр
Великий Новгород. Великий гость
6 000
48 часов
Великий Новгород. Великий гость
Самые русские города: Великий Новгород и Старая Русса
9 200
48 часов
Самые русские города: Великий Новгород и Старая Русса
К звёздам синих куполов
1 000
2 часа
К звёздам синих куполов
Вернисаж в Старой Руссе
2 000
8 часов
Вернисаж в Старой Руссе

Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
5 500
3 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
37 отзывов
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
1 675
1.5 часа
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
33 отзыва
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
2 550
2 часа
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
85 отзывов
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
3 000
5 часов
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
2 отзыва
Великий Новгород: погружение в древность
3 950
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность
60 отзывов
Открыть историю города в стенах кремля, узнать тайны Софийского собора и увидеть купеческие церкви
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 000
1 час
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
56 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде