Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
Музей колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины
Заезд к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях)
В краю святых озёр
В праздничные даты заезжаем в Крестцы, край мастериц народной вышивки. Церковь ⛪ Святой Троицы. Мы посетим Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. Отправимся на экскурсию ⛳ в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. — единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
И конечно, попробуем знаменитые валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин. А, и А. Н. Радищев. Заедем к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях). Спрятанная под покровом лесов купель с святой водой рядом с маленькой часовней даёт возможность окунуться и набрать воды из святого источника.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
+Что входит
экскурсионное обслуживание
транспортное обслуживание
услуги гида
путевая информация во время пути В. Новгород — Валдай
входные билеты.
–Что не входит
организация обеда в кафе города — 400 руб.
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5, Великий Новгород
Место завершения
🏁 Центр города, Великий Новгород
Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.