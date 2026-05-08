Рюриково городище - там, где начиналась история Руси

Проехать по княжеским местам, увидеть храмы 12-14 веков и взглянуть на Великий Новгород с набережной
Вас ждёт Рюриково городище — место, откуда начиналась история первой русской правящей династии.

Во время поездки вы увидите древние храмы, связанные с важнейшими событиями новгородской земли, услышите истории о князьях, междоусобицах и судьбе средневекового города.

А завершится маршрут прогулкой по обновлённой набережной с панорамой исторического центра Великого Новгорода.
Описание экскурсии

11:00 — встреча в центре города

11:30 — Рюриково городище

Вы увидите место, с которого начиналась история русской государственности, и узнаете, почему археологи до сих пор считают городище одним из важнейших памятников Древней Руси.

12:00 — церковь Спаса Преображения на Ковалёве

Вы узнаете, как создавались знаменитые храмовые фрески и почему он стал одним из символов средневекового Новгорода.

12:30 — церковь Спаса Преображения на Нередице

Один из самых известных памятников домонгольской Руси и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм возвёл князь Ярослав Владимирович в память о погибших сыновьях. Поговорим о его судьбе, древней живописи и восстановлении после войны.

13:00 — прогулка по набережной Александра Невского

Вы пройдёте по обновлённой набережной, увидите церковь Бориса и Глеба с внешней стороны и полюбуетесь редкой панорамой Софийской набережной с противоположного берега Волхова.

13:30 — окончание программы

Завершение экскурсии на Торговой стороне.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Церкви осматриваем снаружи, если иное не согласовано заранее
  • Обед не предусмотрен
  • С вами будет один из наших гидов

в четверг, пятницу и субботу в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2100 ₽
Дети до 18 лет1800 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 454 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой Руссе
и на Валдае. Гарантированный приём от одного человека по групповым ценам. Каждая наша программа — это не просто стандартный тур, а оригинальное представление Новгорода и Новгородской области, ориентированное на конкретного потребителя.

