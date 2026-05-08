Вас ждёт Рюриково городище — место, откуда начиналась история первой русской правящей династии. Во время поездки вы увидите древние храмы, связанные с важнейшими событиями новгородской земли, услышите истории о князьях, междоусобицах и судьбе средневекового города. А завершится маршрут прогулкой по обновлённой набережной с панорамой исторического центра Великого Новгорода.

11:00 — встреча в центре города

11:30 — Рюриково городище

Вы увидите место, с которого начиналась история русской государственности, и узнаете, почему археологи до сих пор считают городище одним из важнейших памятников Древней Руси.

12:00 — церковь Спаса Преображения на Ковалёве

Вы узнаете, как создавались знаменитые храмовые фрески и почему он стал одним из символов средневекового Новгорода.

12:30 — церковь Спаса Преображения на Нередице

Один из самых известных памятников домонгольской Руси и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм возвёл князь Ярослав Владимирович в память о погибших сыновьях. Поговорим о его судьбе, древней живописи и восстановлении после войны.

13:00 — прогулка по набережной Александра Невского

Вы пройдёте по обновлённой набережной, увидите церковь Бориса и Глеба с внешней стороны и полюбуетесь редкой панорамой Софийской набережной с противоположного берега Волхова.

13:30 — окончание программы

Завершение экскурсии на Торговой стороне.

