Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Вы познакомитесь с жизнью крестьянской деревни и подвигами Изборска, прогуляетесь по территории Псковского кремля и полюбуетесь живописными речными пейзажами.
А на протяжении всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид-историк, который расскажет много интересного о посещаемых местах.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы
Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур.
Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке. После местный лицензированный гид и высококлассный знаток расскажет вам историю Новгородского кремля.
Следующие точки маршрута — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России». Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.
В 18:30 — свободное время, ужин.
Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова
После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».
Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.
В 22:40-00:00 вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского собора, 07:30 - отправление от станции метро «Московская»Завершение: Санкт-Петербург, 22:40-00:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.