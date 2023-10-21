Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории

Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов

Описание
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О гиде
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Приглашаем посетить старинные русские города со славным прошлым, осмотреть три могучие крепости, православные святыни и другие знаковые достопримечательности.

Вы познакомитесь с жизнью крестьянской деревни и подвигами Изборска, прогуляетесь по территории Псковского кремля и полюбуетесь живописными речными пейзажами.

А на протяжении всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид-историк, который расскажет много интересного о посещаемых местах.
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Ближайшие даты:
21
окт
4
ноя
5
ноя
11
ноя
25
ноя
9
дек
23
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы

Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур.

Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке. После местный лицензированный гид и высококлассный знаток расскажет вам историю Новгородского кремля.

Следующие точки маршрута — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России». Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.

В 18:30 — свободное время, ужин.

Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы
2 день

Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова

После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».

Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.

В 22:40-00:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

Достопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и Пскова

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского собора, 07:30 - отправление от станции метро «Московская»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:40-00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
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Выездные
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