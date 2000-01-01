Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
Едем в старинный и красивый город 🏙️ на Великом водном пути «Из варяг в греки», который был основан князем, где жители себя называли рушанами.

Погостим в доме Ф.

М.

Достоевского, который он приобрел для своей семьи — свою единственную недвижимость где, написал роман «Братья Карамазовы».

Прогуляемся по императорской здравнице сродни немецкой в Баден-Бадене.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе

Что вы увидите

  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Мины
  • Никольская церковь
  • Троицкая церковь
  • Воскресенский собор
  • Музей Усадьба Средневекового Рушанина
  • Путевой дворец Александра I
  • Успенская церковь
В город 🏙️ на слиянии двух рек
Экскурсия ⛳ в Дом-музей 🖼 Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения писателя. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. Обзорная экскурсия ⛳ по Старой Руссе — один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (основан в конце XII века), церковь ⛪ Мины (XIV в. ), Никольская церковь ⛪ (XIV-XIX вв. ), Троицкая церковь ⛪ и Воскресенский собор (конец XVII века).
Прогулка 👣 по парку-курорту. Знакомство с его уникальными природными условиями. Ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан ⛲ в Европе — Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Музей-реконструкция усадьбы средневекового рушанина. Знакомство с процессом солеварения. Сладкая пауза. В уютной тёплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.
Остановка в Озёрном Коростыне, возле самого берега озера Ильмень. Вид со смотровой площадки на «морские» пейзажи. Путевой дворец Александра I, Успенская церковь ⛪ — редкий памятник начала XVIII (при благоприятных погодных условиях).
+Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • услуги гида
  • транспорт
  • путевая экскурсия
  • входные билеты.
Что не входит
  • организация обеда в кафе города — 500 руб.
  • дополнительные экскурсии (по желанию)
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5, Великий Новгород
Место завершения
🏁 Центр города, Великий Новгород
Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе

Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волхва
Волхва
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