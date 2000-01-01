В город 🏙️ на слиянии двух рек

Экскурсия ⛳ в Дом-музей 🖼 Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения писателя. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. Обзорная экскурсия ⛳ по Старой Руссе — один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (основан в конце XII века), церковь ⛪ Мины (XIV в. ), Никольская церковь ⛪ (XIV-XIX вв. ), Троицкая церковь ⛪ и Воскресенский собор (конец XVII века).

Прогулка 👣 по парку-курорту. Знакомство с его уникальными природными условиями. Ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан ⛲ в Европе — Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.

Музей-реконструкция усадьбы средневекового рушанина. Знакомство с процессом солеварения. Сладкая пауза. В уютной тёплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.

Остановка в Озёрном Коростыне, возле самого берега озера Ильмень. Вид со смотровой площадки на «морские» пейзажи. Путевой дворец Александра I, Успенская церковь ⛪ — редкий памятник начала XVIII (при благоприятных погодных условиях).