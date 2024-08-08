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Прогулка замечательная! Информация подается легко, с юмором, но при этом глубоко открывая завесы истории и легенд. Мы в Новгороде не