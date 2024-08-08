Встречаем Новый Год 2025 в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Великом Новгороде, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
114 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
5 400 за всё до 5 чел.
Прогулка по Губернскому городу: Плотники, легенды, истории
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
«Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице»
9 сен в 09:00
10 сен в 17:00
4 600 за всё до 8 чел.
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Посетить древние обители, рассмотреть их уникальную архитектуру и ощутить дыхание истории
Начало: Великий Новгород, Сенная площадь, 1
«И осмотрите один из самых маленьких домонгольских храмов на Руси — церковь Рождества Богородицы»
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    8 августа 2024
    Прогулка по Губернскому городу: Плотники, легенды, истории
    Все отлично, очень интересно было слушать Галину
    Все отлично, очень интересно было слушать ГалинуВсе отлично, очень интересно было слушать ГалинуВсе отлично, очень интересно было слушать ГалинуВсе отлично, очень интересно было слушать Галину
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Прогулка по Губернскому городу: Плотники, легенды, истории
    Прогулка замечательная! Информация подается легко, с юмором, но при этом глубоко открывая завесы истории и легенд. Мы в Новгороде не
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    впервые и искали маршрут отличный от центральных туристических мест и не разочаровались, было ново и интересно, рассказ сопровождался любопытными историческими фотографиями. Галина, экскурсовод, очень располагающая, позитивная, легко нашла контакт с подростком и смогла всю семью вовлечь в происходящее. Огромное ей спасибо!

  • Н
    Наталия
    30 июля 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Получили огромное удовольствие и подробную, логически выстроенную информацию! Большое спасибо Алле Анатольевне за яркий и интересный рассказ об истории Великого
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    Новгорода, его монастырей и древнем зодчестве! Очень рекомендую всем, кто планирует посетить Великий Новгород, обязательно принять участие в экскурсии "Знакомство с архитектурой Древней Руси".

  • С
    Светлана
    14 июля 2024
    Прогулка по Губернскому городу: Плотники, легенды, истории
    Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!
    Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в которых чувствуется и интеллигентность, и широкие знания в области истории, архитектуры, религии.
    Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, вЭкскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, вЭкскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Интереснейший и насыщенный фактами рассказ об истории, религии и архитектуре Новгородчины. Наталья - профессиональный историк и искусствовед,ее рассказ живой и непосредственный, изобилующий подробностями и нескучный. Самые лучшие рекомендации тем, кто еще не был в окрестностях Великого Новгорода. Не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
  2. Прогулка по Губернскому городу: Плотники, легенды, истории
  3. По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Великом Новгороде? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Великого Новгорода, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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