3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
«Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице»
9 сен в 09:00
10 сен в 17:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По 4 святыням Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Посетить древние обители, рассмотреть их уникальную архитектуру и ощутить дыхание истории
Начало: Великий Новгород, Сенная площадь, 1
«И осмотрите один из самых маленьких домонгольских храмов на Руси — церковь Рождества Богородицы»
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 августа 2024Все отлично, очень интересно было слушать Галину
- ЮЮлия1 августа 2024Прогулка замечательная! Информация подается легко, с юмором, но при этом глубоко открывая завесы истории и легенд. Мы в Новгороде не
- ННаталия30 июля 2024Получили огромное удовольствие и подробную, логически выстроенную информацию! Большое спасибо Алле Анатольевне за яркий и интересный рассказ об истории Великого
- ССветлана14 июля 2024Галина нам очень понравилась! Доброжелательная, харизматичная, с юмором. Интересный маршрут, любопытные факты. Время прошло незаметно. Рекомендую!
- ССветлана3 июля 2024Экскурсия очень интересная, с огромной любовью к родному краю. Благодарим экскурсовода, Наталью, за великолепные рассказы, в которых чувствуется и интеллигентность, и широкие знания в области истории, архитектуры, религии.
- ООльга24 июня 2024Интереснейший и насыщенный фактами рассказ об истории, религии и архитектуре Новгородчины. Наталья - профессиональный историк и искусствовед,ее рассказ живой и непосредственный, изобилующий подробностями и нескучный. Самые лучшие рекомендации тем, кто еще не был в окрестностях Великого Новгорода. Не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новогодние 2025»
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