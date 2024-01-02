Экскурсии со скидкой в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Новороссийске, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
65005 850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться
  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
  • М
    Мария
    28 июля 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
    читать дальше

    что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит, где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит

  • Е
    Евгения
    9 мая 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Новороссийску
  2. К дольменам Геленджика из Новороссийска
  3. Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Лаго-Наки
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 5 400 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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