1 чел.
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скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
65005 850₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим2 января 2024Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
- ЕЕлена22 ноября 2023Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
- ЕЕвгений17 августа 2023Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
- ММария28 июля 2023Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
- ЕЕвгения9 мая 2023Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
- ЕЕвгения8 мая 2023Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
- ННаталья12 июня 2022Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Со скидкой»
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