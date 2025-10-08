читать дальше

об исторической составляющей местности и населяющих ее народов (экскурсия по дороге). Маловато было информации и конкретных "показов" на местах и, соответственно, рассказов об этих местах (так называемые "секретные места"). Ещё, неплохо бы увеличить время экскурсии, т. к. много времени уходит на дорогу, и на сами объекты остаётся совсем немного. Возможно ещё добавить время на еду-экскурсия рассчитана на 6 часов, но времени для перекуса в экскурсии не запланировано, к сожалению.