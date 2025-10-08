Индивидуальная
до 3 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
Завтра в 10:30
7 мар в 10:30
7999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Автопутешествие по культовым местам Геленджика: древние мегалиты, экопоселение и живописная лагуна. Погрузитесь в атмосферу и историю региона
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий8 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
- ННаталья19 августа 202511 августа посетили экскурсию "Секретные места Большого Геленджика". В целом экскурсия понравилась, гид Юлия увлекательно, и со знанием дела, рассказала
- ООльга13 августа 2025Мы были на экскурсии с гидом Любовью 12.08.25.
Прогулка оказалась комфортной во всех отношениях, начиная с предварительного этапа уточнения деталей поездки
- NNikolai12 августа 2025Экскурсия мне понравилась, хотя немного не хватило времени на перекус (всё-таки 6 часов), и не сказать, что мы медленно шли.
- ГГалина12 июля 2025Всё прекрасно! Спасибо Александру!!! Пиздатый мужик👍👍👍
- ИИгорь9 июля 2025Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия.
Помимо дольменов и устья реки Жане, Александр завез на рынок с фруктами и к проверенному пасечнику. Иниересная и затягивающая беседа (чувствуется огромный багаж знаний и опыта).
Однозначно советую.
- ЖЖанна3 июля 2025Ездили с Александром 3 июля 2025 г. Погода немного подвела - начался дождь и экскурсию пришлось сократить, но несмотря на это очень понравилось. Заехали на обратном пути в Кабардинку, проехались по Новороссийску.
- ДДмитрий4 мая 2025На экскурсии были с Любовью. Это было потрясающе! Помимо того, что Любовь очень хорошо знает историю своего края, мест, она
- ННадежда30 марта 2025Экскурсия великолепна!
Увидеть дольмены - прикоснуться к истории нескольких тысячелетий.
"Голубая бездна" завораживает!
А ещё гид Любовь учла все мои "хотелки" по небольшой корректировке маршрута.
Большое спасибо!
- ВВладимир25 октября 2024Прекрасная экскурсия к дольменам - местам силы!!! Гид Екатерина профессионально провела по маршруту. Увидели потрясающие места! Учитывая, что нам 60+, маршрут длиной 12 км. мы преодолели легко. Рекомендуем эту экскурсию всем, можно с детьми!
