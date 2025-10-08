Мои заказы

Экскурсии в Геленджик из Новороссийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Геленджик» в Новороссийске, цены от 7999 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
Завтра в 10:30
7 мар в 10:30
7999 ₽ за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Автопутешествие по культовым местам Геленджика: древние мегалиты, экопоселение и живописная лагуна. Погрузитесь в атмосферу и историю региона
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    8 октября 2025
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
    Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    11 августа посетили экскурсию "Секретные места Большого Геленджика". В целом экскурсия понравилась, гид Юлия увлекательно, и со знанием дела, рассказала
    об исторической составляющей местности и населяющих ее народов (экскурсия по дороге). Маловато было информации и конкретных "показов" на местах и, соответственно, рассказов об этих местах (так называемые "секретные места"). Ещё, неплохо бы увеличить время экскурсии, т. к. много времени уходит на дорогу, и на сами объекты остаётся совсем немного. Возможно ещё добавить время на еду-экскурсия рассчитана на 6 часов, но времени для перекуса в экскурсии не запланировано, к сожалению.

  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Мы были на экскурсии с гидом Любовью 12.08.25.
    Прогулка оказалась комфортной во всех отношениях, начиная с предварительного этапа уточнения деталей поездки
    и заканчивая общением с экскурсоводом на маршруте.
    Интересно, информативно, результативно. Спасибо за хорошее настроение, положительные эмоции, новые знания и полезные советы!
    Искренне рекомендуем эту экскурсию!

  • N
    Nikolai
    12 августа 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Экскурсия мне понравилась, хотя немного не хватило времени на перекус (всё-таки 6 часов), и не сказать, что мы медленно шли.
    Удобно, что экскурсия на машине, у экскурсовода приготовлены иллюстрации, и долгая дорога прошла незаметно. Для тех, кто на своей машине, вероятно, ценность будет несколько ниже. Экскурсовод также рассказала про особенности жизни в этих местах, было очень интересно. Я бы предложил переименовать экскурсию, т. к. секретными эти места назвать сложно (много туристов встретили), но с другой стороны это действительно особые места. Может,"Секреты Большого Геленджика"?

    Экскурсия мне понравилась, хотя немного не хватило времени на перекус (всё-таки 6 часов), и не сказать
  • Г
    Галина
    12 июля 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Всё прекрасно! Спасибо Александру!!! Пиздатый мужик👍👍👍
  • И
    Игорь
    9 июля 2025
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия.
    Помимо дольменов и устья реки Жане, Александр завез на рынок с фруктами и к проверенному пасечнику. Иниересная и затягивающая беседа (чувствуется огромный багаж знаний и опыта).
    Однозначно советую.
    Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия
  • Ж
    Жанна
    3 июля 2025
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Ездили с Александром 3 июля 2025 г. Погода немного подвела - начался дождь и экскурсию пришлось сократить, но несмотря на это очень понравилось. Заехали на обратном пути в Кабардинку, проехались по Новороссийску.
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    На экскурсии были с Любовью. Это было потрясающе! Помимо того, что Любовь очень хорошо знает историю своего края, мест, она
    еще замечательный и интересный собеседник, с которым мы проговорили почти целый день! Это бесценно! Любовь может поддержать любую тему. Любовь очень любит свой край и это прям чувствуется с каким трепетом она рассказывает! И это притягивает и тоже влюбляет! Однозначно рекомендуем!

    На экскурсии были с Любовью. Это было потрясающе! Помимо того, что Любовь очень хорошо знает историю своего края, мест, она еще замечательный и интересный собеседник, с которым мы проговорили почти целый день! Это бесценно! Любовь может поддержать любую тему. Любовь очень любит свой край и это прям чувствуется с каким трепетом она рассказывает! И это притягивает и тоже влюбляет! Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    30 марта 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Экскурсия великолепна!
    Увидеть дольмены - прикоснуться к истории нескольких тысячелетий.
    "Голубая бездна" завораживает!
    А ещё гид Любовь учла все мои "хотелки" по небольшой корректировке маршрута.
    Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    25 октября 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Прекрасная экскурсия к дольменам - местам силы!!! Гид Екатерина профессионально провела по маршруту. Увидели потрясающие места! Учитывая, что нам 60+, маршрут длиной 12 км. мы преодолели легко. Рекомендуем эту экскурсию всем, можно с детьми!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Геленджик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. К дольменам Геленджика из Новороссийска;
  2. Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска;
  3. Секретные места Большого Геленджика.
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Крейсер Михаил Кутузов;
  2. Самое главное;
  3. Мыс Любви;
  4. Абрау-Дюрсо;
  5. Набережная адмирала Серебрякова;
  6. Памятник Черноморской хамсе;
  7. Набережная;
  8. Озеро Абрау;
  9. Геленджик;
  10. Лаго-Наки.
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в марте 2026
Сейчас в Новороссийске в категории "Геленджик" можно забронировать 3 экскурсии от 7999 до 9900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2026 год по теме «Геленджик», 35 ⭐ отзывов, цены от 7999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май