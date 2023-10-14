Узнать тщательно охраняемые тайны новосибирского театра
Самое красивое здание Новосибирска — театр оперы и балета. Классика сталинского ампира, жемчужина архитектуры, о которой… почти ничего не известно. Большая часть создателей — репрессирована или расстреляна. Мы прогуляемся вокруг театра и узнаем его подлинную историю.
А по пути увидим памятники деловой женщине и новосибирскому трамваю, «трон мэра города» и дом загадочного Таторина.
А по пути увидим памятники деловой женщине и новосибирскому трамваю, «трон мэра города» и дом загадочного Таторина.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете упорно игнорируемую историками и властями информацию о нахождении под оперным театром помещений бункерного типа. В 1943 г. из-за аварии бункер был наполовину затоплен и брошен. Материалы об этом до сих пор засекречены, однако я сумею рассказать вам, что открыли в 90-е годы новосибирские журналисты.
Вы увидите:
- Сквер героев Революции. Удивительно, но некоторые из погребённых там личностей — совсем не герои. Например, Пётр Щетинкин — человек, арестовавший самого барона Унгерна!
- Памятник деловой женщине — его поставила компания, производящая печати и штампы. Неформально памятник называют «студенческой Татьяной», и с этим связаны некоторые суеверия.
- Дом композиторов на Ядринцевской — дом Мойши Мировича. Я расскажу, почему поссорились два богатых еврейских брата-предпринимателя.
- Дом Таторина на Красном проспекте — оказывается, никакого Таторина никогда не было, а жил в этом доме совсем другой замечательный человек.
Организационные детали
Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 140 туристов
Опыт работы в туризме - 20 лет, начинал в качестве гида туристской компании "АФРИКА" (Новосибирск), работал с российскими и зарубежными туристами по линии Комитета по туризму администрации НСО. В 2023 году получил диплом государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки в АНО ДПО "Учебно-консультационный центр "Алгоритм-С" по специальности "экскурсовод". Активно сотрудничаю с Железнодорожным филиалом Музея Города Новосибирска, с директором Алексеем Авдеевым, консультирую ряд музейных экспозиций. С 2003 года я состою в Союзе журналистов РФ, работаю корреспондентом в ряде новосибирских СМИ и являюсь руководителем проекта авторских экскурсий по Новосибирску и другим городам региона. К экскурсоводческой деятельности меня привело увлечение краеведением и историей Сибири и родного города. Я собрал большой фактический материал, тесно работая с коллегами своего отца — доктора исторических наук, профессора, сибиреведа — и его богатейшей библиотекой. Так, в 2008 году меня пригласили в качестве консультанта в съемках учебно-исторического фильма о Бердске. С 2004 года веду экскурсии, участвую в публичных выступлениях, мастер-классах и спецкурсах. Буду рад познакомить вас с поразительной столицей великой Сибири.
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