Самое красивое здание Новосибирска — театр оперы и балета. Классика сталинского ампира, жемчужина архитектуры, о которой… почти ничего не известно. Большая часть создателей — репрессирована или расстреляна. Мы прогуляемся вокруг театра и узнаем его подлинную историю. А по пути увидим памятники деловой женщине и новосибирскому трамваю, «трон мэра города» и дом загадочного Таторина.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете упорно игнорируемую историками и властями информацию о нахождении под оперным театром помещений бункерного типа. В 1943 г. из-за аварии бункер был наполовину затоплен и брошен. Материалы об этом до сих пор засекречены, однако я сумею рассказать вам, что открыли в 90-е годы новосибирские журналисты.

Вы увидите:

Сквер героев Революции. Удивительно, но некоторые из погребённых там личностей — совсем не герои. Например, Пётр Щетинкин — человек, арестовавший самого барона Унгерна!

Удивительно, но некоторые из погребённых там личностей — совсем не герои. Например, Пётр Щетинкин — человек, арестовавший самого барона Унгерна! Памятник деловой женщине — его поставила компания, производящая печати и штампы. Неформально памятник называют «студенческой Татьяной», и с этим связаны некоторые суеверия.

— его поставила компания, производящая печати и штампы. Неформально памятник называют «студенческой Татьяной», и с этим связаны некоторые суеверия. Дом композиторов на Ядринцевской — дом Мойши Мировича. Я расскажу, почему поссорились два богатых еврейских брата-предпринимателя.

— дом Мойши Мировича. Я расскажу, почему поссорились два богатых еврейских брата-предпринимателя. Дом Таторина на Красном проспекте — оказывается, никакого Таторина никогда не было, а жил в этом доме совсем другой замечательный человек.

Организационные детали

Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.