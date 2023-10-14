Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера

Узнать тщательно охраняемые тайны новосибирского театра

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Самое красивое здание Новосибирска — театр оперы и балета. Классика сталинского ампира, жемчужина архитектуры, о которой… почти ничего не известно. Большая часть создателей — репрессирована или расстреляна. Мы прогуляемся вокруг театра и узнаем его подлинную историю.

А по пути увидим памятники деловой женщине и новосибирскому трамваю, «трон мэра города» и дом загадочного Таторина.
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете упорно игнорируемую историками и властями информацию о нахождении под оперным театром помещений бункерного типа. В 1943 г. из-за аварии бункер был наполовину затоплен и брошен. Материалы об этом до сих пор засекречены, однако я сумею рассказать вам, что открыли в 90-е годы новосибирские журналисты.

Вы увидите:

  • Сквер героев Революции. Удивительно, но некоторые из погребённых там личностей — совсем не герои. Например, Пётр Щетинкин — человек, арестовавший самого барона Унгерна!
  • Памятник деловой женщине — его поставила компания, производящая печати и штампы. Неформально памятник называют «студенческой Татьяной», и с этим связаны некоторые суеверия.
  • Дом композиторов на Ядринцевской — дом Мойши Мировича. Я расскажу, почему поссорились два богатых еврейских брата-предпринимателя.
  • Дом Таторина на Красном проспекте — оказывается, никакого Таторина никогда не было, а жил в этом доме совсем другой замечательный человек.

Организационные детали

Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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