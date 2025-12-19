Готовитесь к первой встрече с Новосибирском? Мы покажем его главные места, тихие дореволюционные улицы, редкие локации и Академгородок.
Вы увидите архитектуру в стиле сталинский ампир, Бугринский мост, памятник лабораторной мыши, уютные дворики и сможете посетить музеи по записи.
Описание экскурсии
- Центр Новосибирска: театр оперы и балета, Торговый корпус, собор Александра Невского, вокзал.
- Набережная Оби и тихие улицы с дореволюционной архитектурой.
- Академгородок: памятник лабораторной мыши и лисе, университетский дворик, научная атмосфера.
- Левобережье: крупнейший ВУЗ города, сталинский ампир.
- Смотровая площадка у Бугринского моста.
- Местные гастроточки и уютные дворики.
- Возможность посетить музеи Академгородка (по предварительной записи).
Организационные детали
- Возможны обед и/или кофе-пауза по вашему желанию.
- Посещение музеев — за дополнительную плату.
- Подходит для путешественников с детьми от 10 лет.
- Формат: поездки + короткие пешие прогулки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 887 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
