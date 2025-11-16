Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Сегодня в 19:00
11 дек в 19:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 ноября 2025Понравилось, что забрали нас от дома и привезли к дому. Тем более погода была с мокрым снегом, поэтому комфорт оценили. Экскурсовод знает историю не только городскую. Было интересно и познавательно провести вечер. Рекомендую гида Виктор.
- ТТатьяна6 ноября 2025Здравствуйте. 3 ноября 2025 года были на Автомобильной экскурсии по вечерней столице Сибири (3 человека). Водитель-гид Виктор рассказывал очень интересно,
- EEkaterina18 сентября 2025Очень понравилось, эрудированный и глубоко знающий город гид, все наши вопросы и пожелания учел, раскрыл город с новой стороны. Ни
- ААлександр15 сентября 2025Очень классная экскурсия, с раскрытием истории, знаковых мест и видов прекрасного Новосибирска. Спасибо!
- ЕЕлена4 августа 2025Гид Виктор глубоко в теме, его знания о городе от истоков до современности впечатлили. Плюс сумел хорошо передать атмосферу вечернего города)
- ТТатьяна29 июля 2025Спасибо огромное за интересную и комфортную экскурсию с познавательным и емким рассказом!
- ВВалерия24 июля 2025Большое спасибо экскурсоводу Виктору за интересную, содержательную, вечернюю прогулку по столице Сибири!
- ЕЕлена11 июля 2025Спасибо большое. Наш водитель-гид, Виктор Лукаш, просто мастер своего дела. Много узнали про город и получили массу впечатлений. Рекомендую)))
- ИИлья21 июня 2025Здравствуйте. Наша экскурсия состоялась 13 июня 2025 года. Была жаркая погода. Нас забрали и в дальнейшем привезли в место нашей
- ММаксим17 июня 2025Экскурсия вечерняя автомобильно - пешеходная, очень познавательна. Гид Виктор в предмете. Рекомендую!
- ККсения8 июня 2025Большой диапазон информации, рассказанной хорошим языком. Экскурсовода было интересно и не скучно. Мы в полном восторге от экскурсии. Даже мысль появилась, поехать ещё раз. Спасибо большое.
- ККушнеренко1 июня 2025Хочу выразить огромную благодарность Виктору за вечернюю поездку по столице Сибири. Ваше великолепное знание каждого уголка этого края, ваша речь, стилистика, умение расставлять акценты — все было на высшем уровне! 💯 Вы настоящий профессионал своего дела!»Спасибо огромное!
- УУльяна28 мая 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод Виктор очень интересно и увлеченно рассказывает. Получили много информации о городе. Рекомендую!
- ООльга9 апреля 2025Познавательный вечер с интересным Виктором! Много нового и полезного узнала о городе Новосибирск) Спасибо большое организатором и Виктору лично.
- ГГалина16 марта 2025Экскурсия очень понравилась, просто прогуливаясь пешком не получаешь такого представления о городе. Именно в вечерних огнях город смотрится особенно хорошо,
- ЕЕлена2 февраля 2025Экскурсию проводил Виктор, очень профессиональный, увлеченный, много знающий, очень интересный рассказчик., и человек, который любит и гордится своим городом.. спасибо огромное за прекрасную экскурсию
- ГГеннадий22 января 2025Спасибо большое Виктору! Интересно, не скучно, познавательно, увлекательно и главное с любовью!
Теперь понятно, что такое столица Сибири!
- ННадежда18 января 2025Прекрасно организованный маршрут и увлекательное повествование о жизни и истории города. Спасибо большое гиду!
Были в гостях в Новосибирске, за короткое время познакомились с основными достопримечательностями города.
- ННаталья16 января 2025Была в Новосибирске один день по работе. И одну из лучших решений было взять данную экскурсию. Это было так красиво и интересно, а главное комфортно. Вечерний город, огни, предновогоднее настроение.
- ППопова27 декабря 2024Всё супер!
Респект Виктору, нашему гиду
Рекомендуем
