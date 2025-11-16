читать дальше

остановки, в гостиницу. Передвигались на комфортном минивене, водитель учтив, в машине на случай жажды есть бутилированная вода. Экскурсовод Виктор вне всяких похвал. Хорошая поставленная речь, обширные знания, его интересно слушать и не устаёшь от впитывания новой информации. Многие места, которые мы посетили, мы бы сами никогда не нашли. А как красив Новосибирск вечером. Мы с супругой очень довольны. Но вынуждены снять один балл. Так как мы путешествовали с ребятишками, младшей дочери 10 лет было скучновато. Оно и понятно, новое поколение, интернет, смартфоны и все дела, история города в советское время её мало зацепили. Поэтому учитывая мнения всех членов семьи, ставим твёрдую четвёрку. Спасибо всем людям, которые принимали участие в нашем вечернем досуге, экскурсоводу Виктору, водителю Аре, невидимому, но осязаемому автору Андрею. Мы к вам вернёмся.