Художественный Музей – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Художественный Музей» в Новосибирске, цены от 4655 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
На машине
3 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Сегодня в 19:00
11 дек в 19:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 ноября 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Понравилось, что забрали нас от дома и привезли к дому. Тем более погода была с мокрым снегом, поэтому комфорт оценили. Экскурсовод знает историю не только городскую. Было интересно и познавательно провести вечер. Рекомендую гида Виктор.
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Здравствуйте. 3 ноября 2025 года были на Автомобильной экскурсии по вечерней столице Сибири (3 человека). Водитель-гид Виктор рассказывал очень интересно,
    много и с юморком, сделала фото на троне "Дураков" недалеко от оперного театра. Видно, что он свою работу знает, любит и совершенствуется в ней. Ещё потом 2 дня ходили под впечатлением от экскурсии. Огромная благодарность всей команде.

    Здравствуйте. 3 ноября 2025 года были на Автомобильной экскурсии по вечерней столице Сибири (3 человека). Водитель-гид
  • E
    Ekaterina
    18 сентября 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Очень понравилось, эрудированный и глубоко знающий город гид, все наши вопросы и пожелания учел, раскрыл город с новой стороны. Ни
    минуты не скучали, очень структурно и интересно выстроенный маршрут. И человеческое общение и такт и энергетика гида очень понравились. Новым было абсолютно все - от топонимики до особенностей архитектурных решений зданий. Спасибо!

  • А
    Александр
    15 сентября 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Очень классная экскурсия, с раскрытием истории, знаковых мест и видов прекрасного Новосибирска. Спасибо!
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Гид Виктор глубоко в теме, его знания о городе от истоков до современности впечатлили. Плюс сумел хорошо передать атмосферу вечернего города)
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Спасибо огромное за интересную и комфортную экскурсию с познавательным и емким рассказом!
    Спасибо огромное за интересную и комфортную экскурсию с познавательным и емким рассказом!
  • В
    Валерия
    24 июля 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Большое спасибо экскурсоводу Виктору за интересную, содержательную, вечернюю прогулку по столице Сибири!
  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Спасибо большое. Наш водитель-гид, Виктор Лукаш, просто мастер своего дела. Много узнали про город и получили массу впечатлений. Рекомендую)))
  • И
    Илья
    21 июня 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Здравствуйте. Наша экскурсия состоялась 13 июня 2025 года. Была жаркая погода. Нас забрали и в дальнейшем привезли в место нашей
    остановки, в гостиницу. Передвигались на комфортном минивене, водитель учтив, в машине на случай жажды есть бутилированная вода. Экскурсовод Виктор вне всяких похвал. Хорошая поставленная речь, обширные знания, его интересно слушать и не устаёшь от впитывания новой информации. Многие места, которые мы посетили, мы бы сами никогда не нашли. А как красив Новосибирск вечером. Мы с супругой очень довольны. Но вынуждены снять один балл. Так как мы путешествовали с ребятишками, младшей дочери 10 лет было скучновато. Оно и понятно, новое поколение, интернет, смартфоны и все дела, история города в советское время её мало зацепили. Поэтому учитывая мнения всех членов семьи, ставим твёрдую четвёрку. Спасибо всем людям, которые принимали участие в нашем вечернем досуге, экскурсоводу Виктору, водителю Аре, невидимому, но осязаемому автору Андрею. Мы к вам вернёмся.

  • М
    Максим
    17 июня 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия вечерняя автомобильно - пешеходная, очень познавательна. Гид Виктор в предмете. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    8 июня 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Большой диапазон информации, рассказанной хорошим языком. Экскурсовода было интересно и не скучно. Мы в полном восторге от экскурсии. Даже мысль появилась, поехать ещё раз. Спасибо большое.
  • К
    Кушнеренко
    1 июня 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Хочу выразить огромную благодарность Виктору за вечернюю поездку по столице Сибири. Ваше великолепное знание каждого уголка этого края, ваша речь, стилистика, умение расставлять акценты — все было на высшем уровне! 💯 Вы настоящий профессионал своего дела!»Спасибо огромное!
    Хочу выразить огромную благодарность Виктору за вечернюю поездку по столице Сибири. Ваше великолепное знание каждого уголка этого края, ваша речь, стилистика, умение расставлять акценты — все было на высшем уровне! 💯 Вы настоящий профессионал своего дела!»Спасибо огромное!
  • У
    Ульяна
    28 мая 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Виктор очень интересно и увлеченно рассказывает. Получили много информации о городе. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 апреля 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Познавательный вечер с интересным Виктором! Много нового и полезного узнала о городе Новосибирск) Спасибо большое организатором и Виктору лично.
  • Г
    Галина
    16 марта 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия очень понравилась, просто прогуливаясь пешком не получаешь такого представления о городе. Именно в вечерних огнях город смотрится особенно хорошо,
    по нашему мнению. Для нас было важно проехаться по мостам. Виктор прекрасный рассказчик. А на следующий день закрепили "пройденный" и "проеханный" материал в краеведческом музее -)

  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсию проводил Виктор, очень профессиональный, увлеченный, много знающий, очень интересный рассказчик., и человек, который любит и гордится своим городом.. спасибо огромное за прекрасную экскурсию
  • Г
    Геннадий
    22 января 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Спасибо большое Виктору! Интересно, не скучно, познавательно, увлекательно и главное с любовью!
    Теперь понятно, что такое столица Сибири!
  • Н
    Надежда
    18 января 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Прекрасно организованный маршрут и увлекательное повествование о жизни и истории города. Спасибо большое гиду!
    Были в гостях в Новосибирске, за короткое время познакомились с основными достопримечательностями города.
  • Н
    Наталья
    16 января 2025
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Была в Новосибирске один день по работе. И одну из лучших решений было взять данную экскурсию. Это было так красиво и интересно, а главное комфортно. Вечерний город, огни, предновогоднее настроение.
  • П
    Попова
    27 декабря 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Всё супер!
    Респект Виктору, нашему гиду
    Рекомендуем

Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Художественный Музей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4655 до 8000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
