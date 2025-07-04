Ощутите магию ночного Новосибирска! В свете огней город раскрывает свою душу, показывая лучшие стороны. Узнайте больше об истории и культуре
Ночная экскурсия по Новосибирску - это уникальная возможность увидеть город в новом свете. Центральная площадь Ленина, главный вокзал и метромост впечатляют своей красотой.
Прогулка по центру откроет вам современные и исторические читать дальше
здания, а секретная панорама города поразит своей живописностью. В завершение, посещение театров и парка у ледовой арены «Сибирь» создаст незабываемую атмосферу. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её комфортной и доступной для всех
6 причин купить эту экскурсию
🌆 Ночная магия города
🚉 Величие вокзала
🌉 Уникальный метромост
🏛 Культурные театры
🌌 Захватывающие панорамы
🏞 Прогулка в парке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время ночи короткие, но насыщенные огнями. Октябрь и апрель также подойдут, хотя могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, ночи длинные и холодные, но город выглядит особенно сказочно в снегу.
Площадь Ленина — сердце Новосибирска. В вечернем свете она превращается в живую картину, которая захватывает с первого взгляда.
Главный железнодорожный вокзал — в огнях подсветки он выглядит как настоящий дворец. Вы узнаете, почему его считают одной из самых красивых железнодорожных станций России.
Центр Новосибирска. Прогуляемся по центральным улицам, полным жизни и движения. Вы увидите современную архитектуру, гармонично сочетающуюся с историческими зданиями. А мы откроем интересные факты о городе.
Переезд через Обь вдоль метромоста. Уникальное инженерное сооружение занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Вы услышите историю его строительства и поймёте его значение для города.
Парк у ледовой арены «Сибирь». Насладимся прогулкой по парку, где огни арены и близлежащих зданий создают сказочную атмосферу.
Панорама Новосибирска. В одной особенной локации вы увидите, как ночной город сверкает и переливается, словно драгоценный камень.
Прогулка у театров. У оперного театра, кинотеатра «Победа» и кукольного театра мы почувствуем дух культуры Новосибирска.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 759 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!