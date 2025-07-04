Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время ночи короткие, но насыщенные огнями. Октябрь и апрель также подойдут, хотя могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, ночи длинные и холодные, но город выглядит особенно сказочно в снегу.

Ночная экскурсия по Новосибирску - это уникальная возможность увидеть город в новом свете. Центральная площадь Ленина, главный вокзал и метромост впечатляют своей красотой.Прогулка по центру откроет вам современные и исторические

здания, а секретная панорама города поразит своей живописностью. В завершение, посещение театров и парка у ледовой арены «Сибирь» создаст незабываемую атмосферу. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её комфортной и доступной для всех

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за 1–2 человек или 3100 ₽ за человека, если вас больше

от 9000 ₽ за 1–2 человек или 3100 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Площадь Ленина — сердце Новосибирска. В вечернем свете она превращается в живую картину, которая захватывает с первого взгляда.

Главный железнодорожный вокзал — в огнях подсветки он выглядит как настоящий дворец. Вы узнаете, почему его считают одной из самых красивых железнодорожных станций России.

Центр Новосибирска. Прогуляемся по центральным улицам, полным жизни и движения. Вы увидите современную архитектуру, гармонично сочетающуюся с историческими зданиями. А мы откроем интересные факты о городе.

Переезд через Обь вдоль метромоста. Уникальное инженерное сооружение занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Вы услышите историю его строительства и поймёте его значение для города.

Парк у ледовой арены «Сибирь». Насладимся прогулкой по парку, где огни арены и близлежащих зданий создают сказочную атмосферу.

Панорама Новосибирска. В одной особенной локации вы увидите, как ночной город сверкает и переливается, словно драгоценный камень.

Прогулка у театров. У оперного театра, кинотеатра «Победа» и кукольного театра мы почувствуем дух культуры Новосибирска.

Организационные детали