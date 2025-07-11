Фотопрогулка
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
- ЕЕлена11 июля 20259 июля были на экскурсии с гидом Анжеликой. Много слышали о ее профессиональных качествах, как экскурсовода. И не ошиблись с
- ННиколай24 марта 2025Замечательная экскурсия!
- ННаталья22 декабря 2024Все прошло отлично! Все четко, вовремя, под пожелания клиента подстраиваются. Анжелика очень интересный гид, знает и любит свой город. Рассказывает так увлекательно, что хочется приезжать в Омск снова и снова. Спасибо!
- ЭЭлина25 октября 2024Проводила экскурсию Анжелика, все вовремя подъехали, на чистом и комфортном авто, с водителем, точнее воительницей, экскурсия пролетела на одном дыхании, узнали, посмотрели, получили ценную и доступную информацию! В завершении еще и вкусные подарочки, с пряником с картинками Омска! Спасибо!
- ЛЛюбовь29 августа 2024Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
- ЕЕлена1 апреля 2024Хорошо организованная экскурсия. Анастасия - интересный собеседник и опытный экскурсовод. Отдельное спасибо водителю автомобиля, к сожалению вылетело из головы имя.
- ТТатьяна11 марта 2024Анжелика хороший гид, интересно рассказывает, чувствуется историческая подготовка и любовь к городу, клиентоориентированность на высоте, остались приятные впечатления от экскурсии.
- ААлександр9 марта 2024Все отлично) спасибо)
- ННиколай14 сентября 2023Интересный город, эрудированный гид,прекрасная погода! Что может быть лучше? Спасибо большой Анжелике, за содержательный рассказ о славном городе Омске!
- ВВиктория11 сентября 2023Спасибо гиду Ольге за увлекательные 2 часа. Все было шикарно, а информации про город было достаточно. Удачи Вам!
- ППавел18 августа 2023Всем привет. Были проездом в Омске. Экскурсовод Ольга выше всяких похвал. Грамотно поставленная речь, спокойная и размеренная передача информации, много интересного. Понравилось все) Рекомендую!!!
- ААнтон15 июля 2023Анжелика прекрасный знаток истории города Омска. Мы обогатились множеством новой и интересной информации. Всем рекомендую этого гида.
- ССветлана15 июля 2023Большое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсию.
- ДДмитрий1 июля 2023Все хорошо, вполне интересно для знакомства с городом.
- ЛЛилия21 июня 2023Брала экскурсию на двоих с дочерью. Ничего особенного не ожидала,
город казался достаточно скучен. Но удивительный рассказ гида заставил по другому
- EElena14 июня 2023Отличная экскурсия!
