Музей имени Врубеля – экскурсии в Омске

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей имени Врубеля» в Омске, цены от 790 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.
Омск под слоем веков
На машине
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск под слоем веков
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Погрузиться в историю, увидеть ключевые места и окунуться в атмосферу разных эпох
Начало: На улице Красный Путь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Черных
    27 марта 2025
    Омск под слоем веков
    Владимир - интересный рассказчик. Благодарю за экскурсию. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Омск под слоем веков
    Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска.
    Владимир владеет интереснейшими материалами и глубинными знания.
    Рекомендую!!!
    Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска.
  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Омск под слоем веков
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
    читать дальше

    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно
  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    Омск под слоем веков
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
    читать дальше

    можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊.
    Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉).
    Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

  • Е
    Елена
    14 января 2022
    Омск под слоем веков
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
  • И
    Ирина
    7 января 2022
    Омск под слоем веков
    Владимир очень интересно рассказывает об истории Омска, приводит много важных фактов из истории города, которые не найдешь в интернете. Экскурсия проходит очень увлекательно, так что время летит не заметно. Рекомендую всем, у кого есть время и желание, посетить эту экскурсию.

Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Достоевскому
  5. Любинский проспект
  6. Музей имени Врубеля
  7. Площадь имени Бухгольца
  8. Дом купца Батюшкова
  9. Памятник Пожарным
  10. Ачаирский монастырь
