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и монастыри с богатейшей историей, Плещеево озеро, а также насладились отличной водной прогулкой на лодке. Елена — настоящий профессионал, влюблена в историю своего края и прекрасно умеет о ней рассказать. Мы обсудили наши планы и выстроили индивидуальный маршрут в полном соответствии с нашими ожиданиями и пожеланиями. Экскурсия очень понравилась, была насыщенной и интересной, особенно поразили православные святыни, мы много увидели и узнали. Могу рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю Древней Руси. Всё очень понравилось, огромное спасибо за такой прекрасный опыт!