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Интересные программы мастер-классы Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Переславле-Залесском, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего города, создайте сувенир и насладитесь местной кухней. История и творчество в одном дне
Начало: У Спасо - Преображенского собора
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю
Полное погружение в историю, культуру и вкусы Переславля-Залесского
Начало: На Красной площади
11 июн в 11:00
14 июн в 12:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
ОбразоВаяние - женская роль в индустриальном мире
1 час
Групповая
до 20 чел.
ОбразоВаяние - женская роль в индустриальном мире
Примерить новые образы и сделать много ярких селфи
Начало: Комсомольская площадь 5
13 июн в 13:00
14 июн в 13:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Х
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Отличный экскурсовод, очень интересная программа, много мест посмотрели,интересный рассказчик, спасибо вам огромное, Елена, летом обязательно приедем еще!
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S
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Елена организовала замечательную прогулку-экскурсию!!! Всегда держала фокус, отвечала на все вопросы. Мы посетили несколько Храмов, Ботик, дегустировали медовуху и лепили пряники.
Елена рассказывает современным языком, будет понятно и замеру и бумеру и миллениалу.
Елена организовала замечательную прогулку-экскурсию!!! Всегда держала фокус, отвечала на все вопросы. Мы посетили несколько Храмов, Ботик,
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И
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Прекрасный гид Елена, сразу располагающая к себе,владеющая глубокими знаниями истории! Безумно Интересно было погрузится в древнюю Русь, прочувствовать эту атмосферу!
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познакомится с нашими подвижниками и великомучениками! Это и впрямь был лучший день в Переславле с гидом Еленой! Рекомендую! Смело и без сомнений!

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М
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Лучшая экскурсия в Переславле, город открылся совершенно по-новому! Большое спасибо за интересный и понятный рассказ, теплый прием и море позитива!
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Сразу видно, что Елена очень любит и то, что делает, и свой родной город, поэтому получается легко, увлекательно и душевно:) День и правда вышел отличным!

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Е
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Спасибо большое Елене за интереснейшую и очень душевную экскурсию. Благодаря ей этот город стал для нас намного уютнее и теплее. Спасибо, однозначно рекомендую!!!
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А
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Все очень понравилось, но 2.5 часа мало. Надо еще 2 часа.
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Анастасия
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Оригинальная, насыщенная экскурсия) Елена рассказывает доступно, интересно, связывая факты из разных этапов истории, поэтому складывается целостная картина) очень рады, что именно Елена познакомила нас с этим восхитительным и необычным городом. Обязательно приедем еще раз, чтобы более детально изучить все достопримечательности.
Оригинальная, насыщенная экскурсия) Елена рассказывает доступно, интересно, связывая факты из разных этапов истории, поэтому складывается целостная
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Маргарита
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши вопросы и выстраивала экскурсию,
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исходя из наших пожеланий. Мы туристы опытные, побывали на десятках экскурсий, и Елена смогла нас удивить 😍 Экскурсию забронировали день в день и всё получилось 🙂

Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши
Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши
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И
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Это был, действительно, лучший день! Елена - человек магнит) Она примагнитила нас к своему городу, его истории, к своим глазам, голосу и русскому платью)). Профессионально, живо, с любовью к своему городу. Хочется вернуться! Спасибо большое!
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А
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили все ключевые достопримечательности, храмы
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и монастыри с богатейшей историей, Плещеево озеро, а также насладились отличной водной прогулкой на лодке. Елена — настоящий профессионал, влюблена в историю своего края и прекрасно умеет о ней рассказать. Мы обсудили наши планы и выстроили индивидуальный маршрут в полном соответствии с нашими ожиданиями и пожеланиями. Экскурсия очень понравилась, была насыщенной и интересной, особенно поразили православные святыни, мы много увидели и узнали. Могу рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю Древней Руси. Всё очень понравилось, огромное спасибо за такой прекрасный опыт!

Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили
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Всего 12 отзывов в Переславле-Залесском в категории "Мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто);
  2. Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю;
  3. ОбразоВаяние - женская роль в индустриальном мире.
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Плещеево Озеро;
  3. Река Трубеж;
  4. Александрова гора;
  5. Церковь Петра митрополита;
  6. Никитский мужской монастырь;
  7. Красная площадь;
  8. Синь-камень;
  9. Свято-Никольский женский монастырь;
  10. Церковь Сорока мучеников.
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2026
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2026 год по теме «Мастер-классы», 12 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август