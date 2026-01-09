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Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего города, создайте сувенир и насладитесь местной кухней. История и творчество в одном дне
Начало: У Спасо - Преображенского собора
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс, дегустация и экскурсия по кремлю
Полное погружение в историю, культуру и вкусы Переславля-Залесского
Начало: На Красной площади
11 июн в 11:00
14 июн в 12:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
ОбразоВаяние - женская роль в индустриальном мире
Примерить новые образы и сделать много ярких селфи
Начало: Комсомольская площадь 5
13 июн в 13:00
14 июн в 13:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Х
Отличный экскурсовод, очень интересная программа, много мест посмотрели,интересный рассказчик, спасибо вам огромное, Елена, летом обязательно приедем еще!
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S
Елена организовала замечательную прогулку-экскурсию!!! Всегда держала фокус, отвечала на все вопросы. Мы посетили несколько Храмов, Ботик, дегустировали медовуху и лепили пряники.
Елена рассказывает современным языком, будет понятно и замеру и бумеру и миллениалу.
Елена рассказывает современным языком, будет понятно и замеру и бумеру и миллениалу.
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И
Прекрасный гид Елена, сразу располагающая к себе,владеющая глубокими знаниями истории! Безумно Интересно было погрузится в древнюю Русь, прочувствовать эту атмосферу!
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М
Лучшая экскурсия в Переславле, город открылся совершенно по-новому! Большое спасибо за интересный и понятный рассказ, теплый прием и море позитива!
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Е
Спасибо большое Елене за интереснейшую и очень душевную экскурсию. Благодаря ей этот город стал для нас намного уютнее и теплее. Спасибо, однозначно рекомендую!!!
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А
Все очень понравилось, но 2.5 часа мало. Надо еще 2 часа.
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Оригинальная, насыщенная экскурсия) Елена рассказывает доступно, интересно, связывая факты из разных этапов истории, поэтому складывается целостная картина) очень рады, что именно Елена познакомила нас с этим восхитительным и необычным городом. Обязательно приедем еще раз, чтобы более детально изучить все достопримечательности.
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Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши вопросы и выстраивала экскурсию,
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И
Это был, действительно, лучший день! Елена - человек магнит) Она примагнитила нас к своему городу, его истории, к своим глазам, голосу и русскому платью)). Профессионально, живо, с любовью к своему городу. Хочется вернуться! Спасибо большое!
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А
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили все ключевые достопримечательности, храмы
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Всего 12 отзывов в Переславле-Залесском в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Мастер-классы»
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Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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