13 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
20 дек в 21:00
21 дек в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
20 дек в 04:30
26 900₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
Забыть о заботах и полюбоваться видами с двух вершин Пермского края
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места в Пе...
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 ноября 2024Танечка, мой самый любимый гид по Пермскому краю! Если в поход, то только с ней! Продуманные маршруты, великолепные виды, прекрасная компания! От души рекомендую!
- ККсения3 сентября 2024Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
- ММила26 августа 2024Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
- ЕЕкатерина23 августа 2024Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но когда поднимаешься на « Ветлан» или Говорливый», то эта усталость как рукой снимается от видов.
- ГГалина31 июля 2024Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ААнна28 июля 2024Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Полюд»
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