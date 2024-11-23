Гора Полюд – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Полюд» в Перми, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
42 отзыва
13 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
20 дек в 21:00
21 дек в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
На снегоходах
19 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
20 дек в 04:30
26 900 за всё до 3 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
На машине
На снегоходах
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
Забыть о заботах и полюбоваться видами с двух вершин Пермского края
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места в Пе...
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
42 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Танечка, мой самый любимый гид по Пермскому краю! Если в поход, то только с ней! Продуманные маршруты, великолепные виды, прекрасная компания! От души рекомендую!
  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
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    к Говорливому камню и Чердынь. С горы Полюд открывается замечательный панорамный обзор на все 360 градусов - лесное раздолье. Знаменательное событие - поездка на болотоходе. Не знаю, приведётся ли мне где ещё встретиться с этой машиной, но знакомство состоялось. Спасибо всем, кто придумал и устроил для меня такой выходной, помог ему состояться (водителю и лодочнику), но особенно моему гиду - Антону!

  • М
    Мила
    26 августа 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
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    Очень понравился маршрут к Малому Ветлану через тайгу, где можно было насладиться тишиной и природой без других туристов 😄 После такой экскурсии поивезем домой только положительные впечатления и эмоции и, конечно, великолепные фотографии ☺️ Спасибо вашей команде за классных гидов, индивидуальный подход к каждому гостю и новые незабываемые впечатления ❤️

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  • Е
    Екатерина
    23 августа 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но когда поднимаешься на « Ветлан» или Говорливый», то эта усталость как рукой снимается от видов.
    Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но
  • Г
    Галина
    31 июля 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Полюд»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
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  5. Каменный Город
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Камская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "Гора Полюд" можно забронировать 3 экскурсии от 22 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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