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к Говорливому камню и Чердынь. С горы Полюд открывается замечательный панорамный обзор на все 360 градусов - лесное раздолье. Знаменательное событие - поездка на болотоходе. Не знаю, приведётся ли мне где ещё встретиться с этой машиной, но знакомство состоялось. Спасибо всем, кто придумал и устроил для меня такой выходной, помог ему состояться (водителю и лодочнику), но особенно моему гиду - Антону!