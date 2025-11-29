В 1902 году Чехов спрятал в Перми свою тайную рукопись.
И вам предстоит её отыскать! Во время мобильного литературного квеста вы почувствуете себя детективом: пройдёте по следам писателя, разгадаете загадки и найдёте пропавшую пьесу.
А заодно откроете Пермь начала 20 века через историю её зданий и легенд — без гида, в собственном ритме.
И вам предстоит её отыскать! Во время мобильного литературного квеста вы почувствуете себя детективом: пройдёте по следам писателя, разгадаете загадки и найдёте пропавшую пьесу.
А заодно откроете Пермь начала 20 века через историю её зданий и легенд — без гида, в собственном ритме.
Описание квеста
Сюжет квеста
В 1902 году Антон Чехов посетил Пермь. Мало кто знает, что он привёз с собой рукопись неоконченной пьесы — настолько сокровенную, что никому не желал её показывать. Говорят, он спрятал её где-то в городе. О чём было это произведение? И где он его скрыл?
На вас вышел историк, специалист по творчеству Чехова. В архивах он обнаружил случайную заметку, упоминающую тайну «Антоши Чехонте». Учёный выяснил, что писатель оставил подсказки во всех местах, которые посетил в Перми. Сам он не может приехать и просит вас о помощи. Вместе с ним вы:
- проследите путь Чехова и раскроете секрет потерянной пьесы
- перенесётесь в атмосферную Пермь начала 20 века
- узнаете историю знаковых зданий и достопримечательностей
- откроете для себя городские легенды и малоизвестные факты
Маршрут расследования
Вас ждут тринадцать точек, где переплелись история города и тайны великого писателя:
- здание бывшей гостиницы Благородного собрания
- улица Максима Горького
- здание мужской гимназии сестёр Циммерман
- сквер Грибушиных
- Монастырская улица
- Пермский краеведческий музей
- сквер имени Решетникова
- Соборная площадь
- памятник «Пермяк — солёные уши»
- здание бывшего Кирилло-Мефодиевского училища
- парк Горького
- сад Любимова
- сад Декабристов
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сибирской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь Мистическая
Начало: Памятник «Пермяк соленые уши» (Компрос 27)
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 18:30
30 ноя в 18:30
10 200.60 ₽
11 334 ₽ за всё до 4 чел.