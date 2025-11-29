В 1902 году Чехов спрятал в Перми свою тайную рукопись. И вам предстоит её отыскать! Во время мобильного литературного квеста вы почувствуете себя детективом: пройдёте по следам писателя, разгадаете загадки и найдёте пропавшую пьесу. А заодно откроете Пермь начала 20 века через историю её зданий и легенд — без гида, в собственном ритме.

Описание квеста

Сюжет квеста

В 1902 году Антон Чехов посетил Пермь. Мало кто знает, что он привёз с собой рукопись неоконченной пьесы — настолько сокровенную, что никому не желал её показывать. Говорят, он спрятал её где-то в городе. О чём было это произведение? И где он его скрыл?

На вас вышел историк, специалист по творчеству Чехова. В архивах он обнаружил случайную заметку, упоминающую тайну «Антоши Чехонте». Учёный выяснил, что писатель оставил подсказки во всех местах, которые посетил в Перми. Сам он не может приехать и просит вас о помощи. Вместе с ним вы:

проследите путь Чехова и раскроете секрет потерянной пьесы

перенесётесь в атмосферную Пермь начала 20 века

узнаете историю знаковых зданий и достопримечательностей

откроете для себя городские легенды и малоизвестные факты

Маршрут расследования

Вас ждут тринадцать точек, где переплелись история города и тайны великого писателя:

здание бывшей гостиницы Благородного собрания

улица Максима Горького

здание мужской гимназии сестёр Циммерман

сквер Грибушиных

Монастырская улица

Пермский краеведческий музей

сквер имени Решетникова

Соборная площадь

памятник «Пермяк — солёные уши»

здание бывшего Кирилло-Мефодиевского училища

парк Горького

сад Любимова

сад Декабристов

Организационные детали