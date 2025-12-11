Водная прогулка
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
26 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
9 мая в 13:00
10 мая в 13:00
1750 ₽ за человека
-
5%
Квест
до 10 чел.
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У гостиницы «Прикамье»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
