Для иностранцев – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Перми, цены от 1750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
На снегоходах
13 часов
52 отзыва
Водная прогулка
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
26 667 ₽ за всё до 4 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
Прогулки на каяках
2 часа
36 отзывов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
9 мая в 13:00
10 мая в 13:00
1750 ₽ за человека
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Пешая
1.5 часа
-
5%
19 отзывов
Квест
до 10 чел.
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У гостиницы «Прикамье»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.

