Мы приглашаем вас на экскурсию по центру города.
Вы рассмотрите композицию «Пермяк — солёные уши», погуляете по историческим кварталам и увидите знаковые городские здания. А также узнаете, где находится нулевой километр и что объединяет Пермь с Нью-Йорком.
Вы рассмотрите композицию «Пермяк — солёные уши», погуляете по историческим кварталам и увидите знаковые городские здания. А также узнаете, где находится нулевой километр и что объединяет Пермь с Нью-Йорком.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор, храм Рождества Богородицы и часовню Стефана Великопермского
- старинные купеческие особняки и гимназии
- Главпочтамт — точку отсчёта центра Перми
- губернскую казённую палату и духовное училище
- городскую эспланаду с театром и памятником героям фронта и тыла
Вы узнаете:
- почему жителей этих земель называют «пермяками солёные уши»
- как связан Пермский край с домами в Венеции, а Пермь — с улицами Нью-Йорка
- о жизни и открытиях воспитанника местной духовной семинарии Александра Попова
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 11108 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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