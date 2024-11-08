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Мы приглашаем вас на экскурсию по центру города.



Вы рассмотрите композицию «Пермяк — солёные уши», погуляете по историческим кварталам и увидите знаковые городские здания. А также узнаете, где находится нулевой километр и что объединяет Пермь с Нью-Йорком.