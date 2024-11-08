Пешеходная экскурсия по Перми

Пройти по историческим кварталам, увидеть старинные особняки и узнать, откуда взялись солёные уши
Мы приглашаем вас на экскурсию по центру города.

Вы рассмотрите композицию «Пермяк — солёные уши», погуляете по историческим кварталам и увидите знаковые городские здания. А также узнаете, где находится нулевой километр и что объединяет Пермь с Нью-Йорком.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пешеходная экскурсия по Перми
Пешеходная экскурсия по Перми
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Спасо-Преображенский собор, храм Рождества Богородицы и часовню Стефана Великопермского
  • старинные купеческие особняки и гимназии
  • Главпочтамт — точку отсчёта центра Перми
  • губернскую казённую палату и духовное училище
  • городскую эспланаду с театром и памятником героям фронта и тыла

Вы узнаете:

  • почему жителей этих земель называют «пермяками солёные уши»
  • как связан Пермский край с домами в Венеции, а Пермь — с улицами Нью-Йорка
  • о жизни и открытиях воспитанника местной духовной семинарии Александра Попова

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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