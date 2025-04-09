Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру

Индивидуальный тур на машине из Перми в место, где спрятан вековой лед – Кунгурская ледяная пещера, и история Урала в городке Кунгур. Поездка для мини-группы до 4 человек.
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Уникальный однодневный тур из Перми

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на машине из Перми в сердце Урала, где скрыты вековой лед и удивительная история. Этот индивидуальный тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться природными красотами региона.

Кунгурская ледяная пещера

Основной достопримечательностью нашей поездки станет Кунгурская ледяная пещера — уникальное природное явление, которое поражает своей красотой. Здесь вы сможете увидеть:

  • Пещерные гроты с удивительными формами;
  • Прозрачные озера, отражающие свет;
  • Кристаллические своды, создающие атмосферу волшебства.

Экскурсия по пещере будет сопровождаться увлекательным рассказом местного гида, который поделится с вами интересными фактами и легендами. Для вашего комфорта и безопасности в пещере предусмотрены удобные ступеньки, перила и проходы.

Маршрут экскурсии

Во время экскурсии вы пройдете через:

  • 21 грот;
  • 2 озера;
  • Органные трубы;
  • Рукотворные арт-объекты.

Исторический Кунгур

После посещения пещеры мы отправимся в провинциальный городок Кунгур, который удивляет своей историей и архитектурой. Пешая экскурсия позволит вам ближе познакомиться с его культурным наследием. Мы увидим:

  • Гостиный двор;
  • Купеческие особняки;
  • Пуп Земли;
  • Дом воеводы;
  • Памятник самовару;
  • Колокольню Тихвинской церкви.

Этот тур станет не только возможностью увидеть удивительные места, но и отличным способом провести время в компании единомышленников. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Урала!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путевая информация
  • Транспортное сопровождение
  • Обзорная экскурсия по городу Кунгур
Что не входит в цену
  • Входные билеты в пещеру
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туристов в черте города Пермь
Завершение: В черте города Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Проезд на машине Volkswagen универсал
  • Маршрут: Пермь - Кунгур - Пермь (100 км в одну сторону)
  • Место отправление: в черте г. Пермь
  • Время отправления обговаривается индивидуально
  • Общая продолжительность поездки от 6 часов, в среднем 8 часов
  • Билеты в пещеру оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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