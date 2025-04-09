Описание экскурсии
Уникальный однодневный тур из Перми
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на машине из Перми в сердце Урала, где скрыты вековой лед и удивительная история. Этот индивидуальный тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться природными красотами региона.
Кунгурская ледяная пещера
Основной достопримечательностью нашей поездки станет Кунгурская ледяная пещера — уникальное природное явление, которое поражает своей красотой. Здесь вы сможете увидеть:
- Пещерные гроты с удивительными формами;
- Прозрачные озера, отражающие свет;
- Кристаллические своды, создающие атмосферу волшебства.
Экскурсия по пещере будет сопровождаться увлекательным рассказом местного гида, который поделится с вами интересными фактами и легендами. Для вашего комфорта и безопасности в пещере предусмотрены удобные ступеньки, перила и проходы.
Маршрут экскурсии
Во время экскурсии вы пройдете через:
- 21 грот;
- 2 озера;
- Органные трубы;
- Рукотворные арт-объекты.
Исторический Кунгур
После посещения пещеры мы отправимся в провинциальный городок Кунгур, который удивляет своей историей и архитектурой. Пешая экскурсия позволит вам ближе познакомиться с его культурным наследием. Мы увидим:
- Гостиный двор;
- Купеческие особняки;
- Пуп Земли;
- Дом воеводы;
- Памятник самовару;
- Колокольню Тихвинской церкви.
Этот тур станет не только возможностью увидеть удивительные места, но и отличным способом провести время в компании единомышленников. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Урала!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Путевая информация
- Транспортное сопровождение
- Обзорная экскурсия по городу Кунгур
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Проезд на машине Volkswagen универсал
- Маршрут: Пермь - Кунгур - Пермь (100 км в одну сторону)
- Место отправление: в черте г. Пермь
- Время отправления обговаривается индивидуально
- Общая продолжительность поездки от 6 часов, в среднем 8 часов
- Билеты в пещеру оплачиваются отдельно