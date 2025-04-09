Индивидуальный тур на машине из Перми в место, где спрятан вековой лед – Кунгурская ледяная пещера, и история Урала в городке Кунгур. Поездка для мини-группы до 4 человек.

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Описание экскурсии

Уникальный однодневный тур из Перми

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на машине из Перми в сердце Урала, где скрыты вековой лед и удивительная история. Этот индивидуальный тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться природными красотами региона.

Кунгурская ледяная пещера

Основной достопримечательностью нашей поездки станет Кунгурская ледяная пещера — уникальное природное явление, которое поражает своей красотой. Здесь вы сможете увидеть:

Пещерные гроты с удивительными формами;

Прозрачные озера, отражающие свет;

Кристаллические своды, создающие атмосферу волшебства.

Экскурсия по пещере будет сопровождаться увлекательным рассказом местного гида, который поделится с вами интересными фактами и легендами. Для вашего комфорта и безопасности в пещере предусмотрены удобные ступеньки, перила и проходы.

Маршрут экскурсии

Во время экскурсии вы пройдете через:

21 грот;

2 озера;

Органные трубы;

Рукотворные арт-объекты.

Исторический Кунгур

После посещения пещеры мы отправимся в провинциальный городок Кунгур, который удивляет своей историей и архитектурой. Пешая экскурсия позволит вам ближе познакомиться с его культурным наследием. Мы увидим:

Гостиный двор;

Купеческие особняки;

Пуп Земли;

Дом воеводы;

Памятник самовару;

Колокольню Тихвинской церкви.

Этот тур станет не только возможностью увидеть удивительные места, но и отличным способом провести время в компании единомышленников. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Урала!