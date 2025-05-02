читать дальше

в одном человеке, то человек счастливый … делает то, что любит, и щедро делится своими знаниями с теми, кто хочет их получить. Так и получилось с нами. Мы приехали на 2,5 дня в Пермь

До этого были в этом городе почти 12 лет назад. Андрей нам показал город и соглашусь с предыдущими людьми, оставившими свои отзывы, что такое ощущение, что Андрей знает каждый дом, каждую улочку города. Причём подача материала не просто посмотрите налево посмотрите направо, а дает возможность тебе и в глубины памяти своей заглянуть, и мозгами пошевелить, отвечая на его вопросы. В описании экскурсии было заявлено 4 часа. Я с тревогой интересовалась, что будет ли где передохнуть, так как здоровье не очень. Но время с ним пролетело как один час. Он спросил -скольким временем мы располагаем, мы ответили что в 19-15 должны быть в таком то месте. И он построил маршрут экскурсии так, чтобы мы оказались в нужное время в нужном месте. А Старт экскурсии был в 14ч. Профессионал! Однозначно рекомендуем! Андрей, хорошо сходить в крайний в этом году круиз! И побольше любознательных интересающихся туристов! Кстати, мы нашли все объекты #пмж пермь!