Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
13 авг в 15:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Соликамск и Чердынь за 1 день - из Перми
Погрузиться в атмосферу старинных городов, которые хранят память о соледобыче и купеческом прошлом
«Это один из старейших городов Урала, известный как «соляная столица» России»
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Откройте для себя загадочный мир Губахи: заброшенные улицы, музей шахтёрской истории и величественные виды с горы Крестовая
Начало: В любом удобном вам месте
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 мая 2025Знакомьтесь, ПермьДата посещения: 1 мая 2025Экскурсия была интересная, город "зацепил". Спасибо, Андрей.
- ЕЕлена27 июля 2025Экскурсия "Знакомьтесь, Пермь" оставила самые яркие и тёплые впечатления! Наш гид Андрей — настоящий профессионал своего дела, и это чувствовалось
- ААнна12 мая 2025Экскурсия отличная. Очень много информации. Андрей просто фонтанирует датами, именами и событиями. Рассчитан маршрут на 6 часов. После бессонной ночи мы выдержали около 5 часов. Большое спасибо!
- ААнастасия11 мая 2025Восхитительный экскурсовод! Мы буквально тыкали пальцем в любой приглянувшийся дом и получали развёрнутый ответ, даже после фразы "к сожалению, об
- ДДмитрий10 мая 2025Мне на самом деле понравилось. Одна из самых интересных экскурсий, на которых мне довелось побывать. Отдельное спасибо за большую подборку материалов по региону
- ННелли9 мая 2025Андрей отличный профессионал, потрясающий кладезь знаний, с огромной любовью к своей профессии. Кажется, он может рассказывать бесконечно. Спасибо за интересную экскурсию.
- ЛЛариса6 мая 2025Всё отлично! Информация подана интересно
- ААлексей9 апреля 2025Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением! Экскурсия длилась 3,5 часа,
- ВВиктор18 февраля 2025Как я понял, Андрей может рассказывать о Перми очень долго. И слушать его рассказ - одно удовольствие - и о прошлом города, и о его настоящем. Жаль только, что есть ограничение по времени. Замечательная экскурсия!
- ЕЕлена6 января 2025Экскурсии с Трипстером - это всегда кот в мешке или зебра с черной и белой полосой. На этот раз повезло.
- ААлександра10 декабря 2024Длинная, подробная, интересная экскурсия от истинного фаната своего города! Для тех гостей города, кто готов много ходить и много слушать. Школьникам было тяжеловато, взрослые-в восторге!
- ЕЕлена12 сентября 2024Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек. А когда это совмещается
- ААлександра1 сентября 2024Мы взяли индивидуальную экскурсию на двоих и проходили 5 часов вместо 4 запланированных и проходили бы ещё, если бы не
- ЕЕлена31 августа 2024Великолепная экскурсия, очень познавательно. Узнали много нового. Правда несколько раз не смогли правильно угадать и ответить на простые вопросы… восхитила
- ИИрина1 июля 2024Очень познавательная, насыщенная экскурсия от гида Андрея. Увидели город глазами местного жителя, увоечённого его историей и обладающего энциклопедическими знаниями. Он
- РРамиль15 июня 2024Недавно посетили замечательный город Пермь. Ходили на экскурсию по городу. Очень понравился рассказ экскурсовода Андрея. Много интересных фактов, интересных мест увидели и посетили.
- ННаталья13 июня 2024Очень интересная экскурсия по Перми, город нам очень понравился во многом благодаря рассказам Андрея! Спасибо!!!
- ЛЛюдмила11 июня 2024Андрей замечательный экскурсовод, наши 4 часа по 30 градусной жаре прошли не заметно, если вы любите улочки, домики и переулки
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
