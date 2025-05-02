Мои заказы

Экскурсии по Старому городу в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Перми, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Пермь
Пешая
4 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
13 авг в 15:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Соликамск и Чердынь за 1 день - из Перми
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Соликамск и Чердынь за 1 день - из Перми
Погрузиться в атмосферу старинных городов, которые хранят память о соледобыче и купеческом прошлом
«Это один из старейших городов Урала, известный как «соляная столица» России»
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Откройте для себя загадочный мир Губахи: заброшенные улицы, музей шахтёрской истории и величественные виды с горы Крестовая
Начало: В любом удобном вам месте
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Дата посещения: 1 мая 2025
    Экскурсия была интересная, город "зацепил". Спасибо, Андрей.
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Экскурсия "Знакомьтесь, Пермь" оставила самые яркие и тёплые впечатления! Наш гид Андрей — настоящий профессионал своего дела, и это чувствовалось
    читать дальше

    с первых минут. Ещё до поездки он прислал нам множество интересных материалов о Перми, которые помогли заранее погрузиться в историю и атмосферу города. Это был отличный старт, который сделал экскурсию ещё более насыщенной.
    Четыре часа пролетели незаметно. Андрей много рассказывал об истории Перми, делился историями о людях, чья жизнь была так или иначе связана с Пермью, о зданиях, которые хранят историческую, архитектурную и культурную ценность. Интересным был визит во дворик мастеров, где Андрей познакомил нас с местными ремесленниками. Было увлекательно увидеть, как создаются уникальные вещи, и пообщаться с их создателями. Также понравились арт-пространства Перми, которые показал с Андрей, открывая нам необычные уголки городаю Любовь Андрея к Перми заразительна, и мы уехали с чувством, что узнали город гораздо ближе.
    Рекомендую экскурсию "Знакомьтесь, Пермь" всем, кто хочет открыть для себя этот город с новой стороны. Спасибо Андрею за профессионализм, увлекательные рассказы и душевную атмосферу!

  • А
    Анна
    12 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Экскурсия отличная. Очень много информации. Андрей просто фонтанирует датами, именами и событиями. Рассчитан маршрут на 6 часов. После бессонной ночи мы выдержали около 5 часов. Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Восхитительный экскурсовод! Мы буквально тыкали пальцем в любой приглянувшийся дом и получали развёрнутый ответ, даже после фразы "к сожалению, об
    читать дальше

    этом доме мне почти ничего не известно" нам всё равно рассказывали какой-нибудь интересный факт про него, будь то особенности его строения или реставрации)
    Сразу видно, что Андрей любит свою работу и свой город. Красивая речь, хорошее чувство юмора, умение ладить с людьми и любой удобный для вас формат мероприятия!
    Курган остался в восторге:) Спасибо огромное за прекрасные прогулки по Перми <3

    Восхитительный экскурсовод! Мы буквально тыкали пальцем в любой приглянувшийся дом и получали развёрнутый ответ, даже послеВосхитительный экскурсовод! Мы буквально тыкали пальцем в любой приглянувшийся дом и получали развёрнутый ответ, даже послеВосхитительный экскурсовод! Мы буквально тыкали пальцем в любой приглянувшийся дом и получали развёрнутый ответ, даже после
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Мне на самом деле понравилось. Одна из самых интересных экскурсий, на которых мне довелось побывать. Отдельное спасибо за большую подборку материалов по региону
  • Н
    Нелли
    9 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный профессионал, потрясающий кладезь знаний, с огромной любовью к своей профессии. Кажется, он может рассказывать бесконечно. Спасибо за интересную экскурсию.
  • Л
    Лариса
    6 мая 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Всё отлично! Информация подана интересно
  • А
    Алексей
    9 апреля 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением! Экскурсия длилась 3,5 часа,
    читать дальше

    и все это время наш гид умудрялся удерживать внимание не только взрослых, но и ребенка школьника 11 лет. Впечатлила четкая, правильная речь нашего гида, всё по делу, структурированно и очень интересно, за увлекательным рассказом время летело незаметно.
    Маршрут продуман идеально: не слишком быстрый темп, интересные остановки, красивые виды. Когда ребёнок начал уставать, Андрей проявил замечательное терпение и профессионализм. Умело перевёл формат с классической экскурсии на интерактивную беседу, задавал вопросы, вовлекал в диалог.
    Помимо исторических фактов Андрей поделился множеством полезных лайфхаков. Рассказал, где можно купить настоящие пермские сувениры, показал места с местной кондитеркой, где пермяки сами покупают сладости. В общем, если собираетесь на экскурсию с ребёнком – однозначно рекомендую Андрея. Он умеет найти подход к маленьким туристам, т. к. еще и профессиональный педагог со стажем. 5+ за экскурсию!

    Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!Будучи в отпуске, заказали экскурсию по центру Перми. Выбрали гида Андрея, и это оказалось отличным решением!
  • В
    Виктор
    18 февраля 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Как я понял, Андрей может рассказывать о Перми очень долго. И слушать его рассказ - одно удовольствие - и о прошлом города, и о его настоящем. Жаль только, что есть ограничение по времени. Замечательная экскурсия!
  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Пермь
    Экскурсии с Трипстером - это всегда кот в мешке или зебра с черной и белой полосой. На этот раз повезло.
    читать дальше

    Андрей - большая, белая полоса!!! Сколько информации и знаний в голове у Андрея!!! Голос, грамотная речь!!! Очень интересная, активная подача материала с загадками. Время пролетело мгновенно. Жалко было расставаться. Очень важно, что Андрей учитывает все ваши пожелания по маршруту, по времени, самочувствию и настроению. Рекомендуем познакомиться и полюбить Пермь через Андрея.

  • А
    Александра
    10 декабря 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Длинная, подробная, интересная экскурсия от истинного фаната своего города! Для тех гостей города, кто готов много ходить и много слушать. Школьникам было тяжеловато, взрослые-в восторге!
  • Е
    Елена
    12 сентября 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек. А когда это совмещается
    читать дальше

    в одном человеке, то человек счастливый … делает то, что любит, и щедро делится своими знаниями с теми, кто хочет их получить. Так и получилось с нами. Мы приехали на 2,5 дня в Пермь
    До этого были в этом городе почти 12 лет назад. Андрей нам показал город и соглашусь с предыдущими людьми, оставившими свои отзывы, что такое ощущение, что Андрей знает каждый дом, каждую улочку города. Причём подача материала не просто посмотрите налево посмотрите направо, а дает возможность тебе и в глубины памяти своей заглянуть, и мозгами пошевелить, отвечая на его вопросы. В описании экскурсии было заявлено 4 часа. Я с тревогой интересовалась, что будет ли где передохнуть, так как здоровье не очень. Но время с ним пролетело как один час. Он спросил -скольким временем мы располагаем, мы ответили что в 19-15 должны быть в таком то месте. И он построил маршрут экскурсии так, чтобы мы оказались в нужное время в нужном месте. А Старт экскурсии был в 14ч. Профессионал! Однозначно рекомендуем! Андрей, хорошо сходить в крайний в этом году круиз! И побольше любознательных интересающихся туристов! Кстати, мы нашли все объекты #пмж пермь!

    Здравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человекЗдравствуйте, Андрей! Не сомневаюсь, что прочтёте отзыв, поэтому дала улежаться впечатлениям… Вы профессионал и увлеченный человек
  • А
    Александра
    1 сентября 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Мы взяли индивидуальную экскурсию на двоих и проходили 5 часов вместо 4 запланированных и проходили бы ещё, если бы не
    читать дальше

    забронированный столик в ресторане. Очень благодарны Андрею за прекрасную экскурсию по Перми, чудесный рассказ, маршрут и приятное общение! Нам все очень понравилось и мы настолько влюбились в Пермь, что с удовольствием бы посетили её ещё раз! В ней действительно можно многое посмотреть!

  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Великолепная экскурсия, очень познавательно. Узнали много нового. Правда несколько раз не смогли правильно угадать и ответить на простые вопросы… восхитила
    читать дальше

    нестатандартная и интересная подача материала. Настолько было интересно, что нас ничего не могло отвлечь от темы экскурсии. Огромное спасибо, нашему замечательному и обаятельному экскурсоводу, любящему и прекрасно знающему свой город

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Очень познавательная, насыщенная экскурсия от гида Андрея. Увидели город глазами местного жителя, увоечённого его историей и обладающего энциклопедическими знаниями. Он
    читать дальше

    показал нам интересные локации, провел викторину. Город с богатой и интересной историей, огромных размеров. Ухоженный, красивый. Очень рекомендуем гида, не пожалеете!

  • Р
    Рамиль
    15 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Недавно посетили замечательный город Пермь. Ходили на экскурсию по городу. Очень понравился рассказ экскурсовода Андрея. Много интересных фактов, интересных мест увидели и посетили.
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Очень интересная экскурсия по Перми, город нам очень понравился во многом благодаря рассказам Андрея! Спасибо!!!
  • Л
    Людмила
    11 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей замечательный экскурсовод, наши 4 часа по 30 градусной жаре прошли не заметно, если вы любите улочки, домики и переулки
    читать дальше

    то надо обязательно идти с Андреем, такое впечатление что он знает "в лицо" и не только каждый дом,но и каждый кирпичик в них, экскурсия не только монолог, но и живое двустороннее общение, с минивиктринами.

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
    читать дальше

    нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Пермь
  2. Соликамск и Чердынь за 1 день - из Перми
  3. Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Усьвинские столбы
  6. Белогорский монастырь
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Музей «Хохловка»
  9. Дом Мешкова
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2025
Сейчас в Перми в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Перми с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь