Соликамск и Чердынь - это места, где история и природа сливаются в единое целое.
В Соликамске вы увидите Соборную колокольню и Троицкую церковь, а в Чердыни вас ждут Воскресенский собор и краеведческий музей. Путешествие подойдёт для взрослых и детей с 14 лет. Трансфер, билеты и экскурсионное сопровождение включены в стоимость. Откройте для себя уральские легенды и архитектурные шедевры
В Соликамске вы увидите Соборную колокольню и Троицкую церковь, а в Чердыни вас ждут Воскресенский собор и краеведческий музей. Путешествие подойдёт для взрослых и детей с 14 лет. Трансфер, билеты и экскурсионное сопровождение включены в стоимость. Откройте для себя уральские легенды и архитектурные шедевры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🌿 Нетронутая природа
- 📜 Богатая история
- 🍽️ Коми-пермяцкая кухня
- 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Соборная колокольня
- Троицкая церковь
- Дом воеводы
- Богоявленская церковь
- Людмилинская скважина
- Музей-заповедник «СОЛЬЗАВОД»
- Воскресенский собор
- Церковь Иоанна Богослова
- Краеведческий музей
Описание экскурсии
Соликамск: город соли и истории
Это один из старейших городов Урала, известный как «соляная столица» России. В программе:
- Соборная колокольня — российский аналог Пизанской башни, её наклон по вертикали определяется даже без специальных приборов
- Троицкая церковь с императорской иконой и иконой-подарком от Ивана Грозного
- Дом воеводы с потайными ходами — самое древнее каменное гражданское сооружение на Урале
- Богоявленская церковь — яркий памятник уральского барокко
- Людмилинская скважина, пробуренная в 19 веке для добычи рассола, из которого выпаривали калийную соль
- Музей-заповедник «СОЛЬЗАВОД» — единственный в мире музей промышленного деревянного зодчества под открытым небом, где сохранилась оригинальная цепочка производства соли второй половины 18 — начала 19 века
Чердынь: древний город легенд
Жемчужина Урала, город с богатой историей и атмосферой старины. Здесь вас ждут:
- Воскресенский собор и церковь Иоанна Богослова, которые поражают архитектурой и духовной энергетикой
- Легенды Перми Великой — в Чердыни каждая улица и каждый дом дышат историей. Вы послушаете о древних поселениях, борьбе с язычеством, купцах и сражениях
- Краеведческий музей с булгарскими блюдами в зверином стиле, которые шаманы использовали на святилищах, скульптурами знаменитых пермских богов и чердынскими «кружевами»
- Коми-пермяцкая гастрономия — вы познакомитесь с местной кухней и попробуете шаньги, деликатесы с дикоросами и блюда из мяса и рыбы, приготовленные по старинным рецептам
Вы узнаете:
- как Соликамск стал соляной столицей России
- какое влияние оказала соль на экономику и жизнь города
- о стилях и особенностях строительства храмов в 17–18 веках
- какие традиции и обычаи хранят коми-пермяки
- как природные ресурсы повлияли на развитие Соликамска и Чердыни
Тайминг поездки
6:00 — выезд из Перми
9:00 — прибытие в Соликамск, завтрак в кафе
10:00 — обзорная экскурсия по Соликамску
11:30 — экскурсия в музее-заповеднике «Сользавод»
14:00 — обед в Чердыни
15:00 — экскурсия в чердынский краеведческий музей
16:30 — обзорная экскурсия по Чердыни
18:00 — ужин в ресторане и покупка сувениров
23:30 — ориентировочное время возвращения в Пермь
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Поедем на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне Honda Stepwgn
- В стоимость включено: трансфер, билеты и экскурсионное сопровождение в музеях, пожертвование для подъёма на колокольню
- Отдельно оплачиваются напитки и еда — около 1000 ₽ с чел.
- Если вас больше трёх человек, стоимость за каждого следующего участника — 10 000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 144 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь. 18+
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
Завтра в 19:30
27 ноя в 18:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
28 ноя в 06:00
29 ноя в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
27 ноя в 19:30
28 ноя в 08:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.