Забыть о заботах и полюбоваться видами с двух вершин Пермского края
Ах и ух — две главные эмоции этой поездки:) Отправляйтесь с нами навстречу бескрайней Парме: вы прокатитесь по зимнему уральскому лесу в санях за снегоходом, сделаете фантастические фото с высоты Ветлана и Полюда, зарядитесь капелькой экстрима и ощутите себя здесь и сейчас. Мы обеспечим комфорт и откроем вам хроники и легенды края.
Описание экскурсии
Путь к месту старта по белоснежным дорогам. Ехать довольно долго, но нескучно: за окном пролетают тихие деревни и фантастические леса, а мы рассказываем об этой земле.
Предания Пермского края. В этот день вы узнаете о двух легендарных богатырях Ветлане и Полюде. Об особенностях Уральских гор и Пермском периоде. О добыче алмазов в Красновишерске, которые ценились выше якутских. И об уникальных народах пермского севера — коми-язьвинцах и вишерских манси.
Приключение с ветерком! После инструктажа по технике безопасности вы устроитесь в санях и отправитесь за снегоходом к двум вершинам. Побываете словно в вотчине Морозко и вдоволь насладитесь панорамными видами на заснеженную парму и реку Вишера.
А ещё, если повезёт, встретим зверька кидаса — это гибрид уральского соболя и куницы.
Тайминг поездки
6:00 — выезд из Перми 11:00-12:00 — прибытие в Красновишерск и завтрак в кафе (либо в 9:00 в Соликамске) 12:00-16:00 — поездка на Ветлан и Полюд на снегоходах 16:30 — ужин в кафе в Красновишерске (либо в 18:00 в Соликамске) 23:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь
Организационные детали
Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне Honda Stepwgn
Снегоходом управляет снегоходист, пассажиры едут в санях за снегоходом (это тоже очень впечатляет и заряжает драйвом!)
Особой физической подготовки не требуется, так как заброска на снегоходах идёт почти до вершины. Ограничение по возрасту 7+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или другого удобного вам места в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 144 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под читать дальше
клиента. Минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?
Отзывы и рейтинг
Е
Евгений
15 фев 2025
Экскурсия была прекрасно организована, прошла, как нам кажется, очень интересно и содержательно, рекомендуем