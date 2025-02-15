Ах и ух — две главные эмоции этой поездки:) Отправляйтесь с нами навстречу бескрайней Парме: вы прокатитесь по зимнему уральскому лесу в санях за снегоходом, сделаете фантастические фото с высоты Ветлана и Полюда, зарядитесь капелькой экстрима и ощутите себя здесь и сейчас. Мы обеспечим комфорт и откроем вам хроники и легенды края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Путь к месту старта по белоснежным дорогам. Ехать довольно долго, но нескучно: за окном пролетают тихие деревни и фантастические леса, а мы рассказываем об этой земле.

Предания Пермского края. В этот день вы узнаете о двух легендарных богатырях Ветлане и Полюде. Об особенностях Уральских гор и Пермском периоде. О добыче алмазов в Красновишерске, которые ценились выше якутских. И об уникальных народах пермского севера — коми-язьвинцах и вишерских манси.

Приключение с ветерком! После инструктажа по технике безопасности вы устроитесь в санях и отправитесь за снегоходом к двум вершинам. Побываете словно в вотчине Морозко и вдоволь насладитесь панорамными видами на заснеженную парму и реку Вишера.

А ещё, если повезёт, встретим зверька кидаса — это гибрид уральского соболя и куницы.

Тайминг поездки

6:00 — выезд из Перми

11:00-12:00 — прибытие в Красновишерск и завтрак в кафе (либо в 9:00 в Соликамске)

12:00-16:00 — поездка на Ветлан и Полюд на снегоходах

16:30 — ужин в кафе в Красновишерске (либо в 18:00 в Соликамске)

23:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь

Организационные детали