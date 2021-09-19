Программа посвящена знакомству с домашними вулканами Петропавловска-Камчатского. Первое, что впечатляет прилетевшего на Камчатку гостя – это, несомненно, "домашние" вулканы, которые как грозные стражи окружают город, и сохраняют его спокойствие.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в гостиницу.
Размещение (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Вечером встреча группы с гидом или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.
Питание за свой счет.
Завтрак.
Поздний выезд (в 12:00*) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Инструктаж.
Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).
Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!
В пути перекус.
Спуск в базовый лагерь.
Ужин.
Возвращение.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату:
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.
Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии.
Завтрак.
10:00 Выезд на реку Быстрая (в пути около 2 часов).
Прибытие в базовый лагерь.
Обед (уха из свежей рыбы).
Сплав по реке Быстрая.
Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов в нижнем течении.
Гостям предоставляются 16-футовые рафты.
Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу.
Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из трех участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки.
Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км.
Размещение на рафтах по 5-6 человек.
Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.
На обратном пути посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах по желанию.
Остановка в п. Сокоч, где можно перекусить знаменитыми сокочинскими пирожками.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.
Питание: завтрак, обед.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений –кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин. Отдых.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Размещение в отеле.
Отдых.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание: 6 ночей в отеле, 1 ночь в базовом лагере, 2 ночи в палатках.
Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.