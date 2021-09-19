Программа посвящена знакомству с домашними вулканами Петропавловска-Камчатского. Первое, что впечатляет прилетевшего на Камчатку гостя – это, несомненно, "домашние" вулканы, которые как грозные стражи окружают город, и сохраняют его спокойствие.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в гостиницу. Размещение (заселение в номера с 14:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации. Вечером встреча группы с гидом или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура. Питание за свой счет.

2 день Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана

Завтрак. Поздний выезд (в 12:00*) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику. Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест). Ужин. Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак. Инструктаж. Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов). Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки. Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой. В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы! В пути перекус. Спуск в базовый лагерь. Ужин. Возвращение. Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка. Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля. Питание: трехразовое.

4 день Свободный день

Завтрак. Свободное время или экскурсии за дополнительную плату: 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna. Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь. Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии.

5 день Сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники

Завтрак. 10:00 Выезд на реку Быстрая (в пути около 2 часов). Прибытие в базовый лагерь. Обед (уха из свежей рыбы). Сплав по реке Быстрая. Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов в нижнем течении. Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы. Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из трех участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км. Размещение на рафтах по 5-6 человек. Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами. На обратном пути посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах по желанию. Остановка в п. Сокоч, где можно перекусить знаменитыми сокочинскими пирожками. Вечером возвращение в отель. Питание: завтрак, обед.

6 день Морская прогулка в бухту "Русская"

Завтрак. 6:30 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда! После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю. По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами. Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза. Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера. Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана! В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы. Возвращение в порт к 18:00. Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера. Питание: завтрак, обед.

7 день Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений –кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер. Обед – перекус, горячий чай. Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря. Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный. Возвращение в лагерь. Ужин, отдых. Питание: трехразовое.

8 день Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов). Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность. Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров! Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный. Обед – перекус, горячий чай. Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых. Питание: трехразовое.

9 день Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов). Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый. Возвращение в лагерь. Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря. Переезд в Петропавловск-Камчатский. Размещение в отеле. Отдых. Питание: завтрак и обед.

10 день Вылет