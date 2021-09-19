Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке

Экскурсионный тур «Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке» на 10 дней

5
3 отзыва
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Стражи далекого города. Сплав и восхождения на Камчатке
Ближайшие даты:
23
июл
07
авг
22
авг

Описание

Программа посвящена знакомству с домашними вулканами Петропавловска-Камчатского. Первое, что впечатляет прилетевшего на Камчатку гостя – это, несомненно, "домашние" вулканы, которые как грозные стражи окружают город, и сохраняют его спокойствие. 

Преимущества этого путешествия:

  • совершим невероятно интересные восхождения на три вулкана: Авачинский, Мутновский и Горелый;
  • нас ждет речная рыбалка на сплаве и морская рыбалка на прогулке по Тихому океану с дегустацией морепродуктов;
  • в свободный день, у нас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское с множеством бурых медведей.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в гостиницу.

Размещение (заселение в номера с 14:00). 

Свободное время для отдыха и акклиматизации. 

Вечером встреча группы с гидом или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.

Питание за свой счет. 

2 день
Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана

Завтрак.

Поздний выезд (в 12:00*) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.

Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.

Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).

Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана
3 день
Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Инструктаж.

Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).

Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!

В пути перекус.

Спуск в базовый лагерь.

Ужин.

Возвращение.

Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.

Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.

Питание: трехразовое. 

Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
4 день
Свободный день

Завтрак.

Свободное время или экскурсии за дополнительную плату: 

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).

Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.

На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).

2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.

Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии. 

Свободный деньСвободный день
5 день
Сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники

Завтрак.

10:00 Выезд на реку Быстрая (в пути около 2 часов).

Прибытие в базовый лагерь.

Обед (уха из свежей рыбы).

Сплав по реке Быстрая.

Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов в нижнем течении.

Гостям предоставляются 16-футовые рафты.

Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки  и обучают новичков рыболовному ремеслу.

Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.

Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из трех участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки.

Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км.

Размещение на рафтах по 5-6 человек.

Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.

На обратном пути посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах по желанию.

Остановка в п. Сокоч, где можно перекусить знаменитыми сокочинскими пирожками.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак, обед. 

Сплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источникиСплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источникиСплав по реке с рыбалкой. Малкинские горячие источники
6 день
Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.

Возвращение в порт к 18:00.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.

Питание: завтрак, обед. 

Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;
7 день
Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений –кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое. 

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный
8 день
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай. 

Возвращение в лагерь.

Ужин. Отдых.

Питание: трехразовое. 

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
9 день
Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.

Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в Петропавловск-Камчатский.

Размещение в отеле.

Отдых.

Питание: завтрак и обед. 

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
10 день
Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание: 6 ночей в отеле, 1 ночь в базовом лагере, 2 ночи в палатках.

Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле г. Петропавловска-Камчатского и в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой)
  • Проживание в базовом лагере под Авачинским вулканом (4,6-местное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты, гермо-баулы и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб.
  • Индивидуальный трансфер по маршруту: аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел. – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • За машину до 3 чел. – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Услуги дайвера – 5 000 руб.
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
  • спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • треккинговые палки;
  • кроссовки;
  • теплую непромокаемую куртку с капюшоном;
  • теплые непромокаемые штаны;
  • теплый свитер;
  • шерстяные носки;
  • перчатки, теплые рукавицы;
  • теплую шапку;
  • банные и купальные принадлежности;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара и после загара;
  • крем от комаров и мошки, накомарник;
  • налобный фонарик;
  • фото- и видеокамеру;
  • копии всех документов в герметичной упаковке.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Каковы правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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