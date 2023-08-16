авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Место и время встречи группы: в 19.00 в гостевом доме / хостеле.
Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.
В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города.
В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Ночевка входит в стоимость тура.
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Вулканариум - Мишенная сопка - Халактырский пляж
Сразу после завтрака в гостинице нас забирает автобус.
Первым делом мы посетим Вулканариум, после заедем на Мишенную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро. При необходимости докупим продукты и отправимся на океан — на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.
В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии. Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут искупаться в водах Тихого океана.
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание: палатки.
Питание: ужин.
Вулкан Горелый
Утром нас прямо с пляжа заберет вахтовка (либо автобус ПАЗ) и доставит к подножью вулкана Горелый. Здесь мы поставим лагерь.
После обеденного перекуса совершим подъем на вулкан. В среднем подъем занимает 4 часа. Идем налегке, это будет отличной разминкой перед завтрашним переходом с рюкзаками.
Наверху, с кромки кратера, мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский. Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
Авто: 140 км.
Пешком: 12 км налегке;
- диапазон высот: 1000-1750 м;
- перепад высот: подъем — 750 м, спуск — 750 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка возле вулкана Горелый - лагерь под вулканом Мутновский
Осуществим переход с рюкзаками порядка 12 км. Рюкзаки не тяжелые, т. к. продукты у нас с собой всего на 3 дня.
Пройдем по настоящим лавовым полям и марсианскому ландшафту.
Пешком: 12 км с рюкзаками;
- диапазон высот: 890-1000 м;
- перепад высот: подъем — 140 м, спуск — 160 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вулкан Мутновский
Сегодня один из самых впечатляющих дней на Камчатке.
Много времени уделим вулкану Мутновский с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами. Это одно из самых грандиозных мест Камчатки.
А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США, и водопад высотой почти с 30-этажный дом, который низвергается на дно каньона. Он самый высокий на всей Камчатке — потрясающее зрелище!
Пешком: 16 км налегке;
- диапазон высот: 960-1470 м;
- перепад высот: подъем — 690 м, спуск — 690 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Малая долина гейзеров, термальные источники
Утром соберем лагерь и спустимся к термальным источникам Дачные. Недалеко поставим лагерь и весь остаток дня будем "тюленить" в источниках, отмокать после насыщенных пеших дней.
Неспешно прогуляемся по Малой долине гейзеров.
Пешком: 9 км с рюкзаками;
- диапазон высот: 760-1170 м;
- перепад высот: подъем — 254 м, спуск — 490 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кордон Авачинский
Переезд к "домашним" вулканам, а именно под вулкан Авачинский. К этой группе также относятся вулкан Корякский и вулкан Козельский. Домашними вулканы называются из-за нахождения в непосредственной близости к столице региона.
По приезду на место поставим лагерь и прогуляемся до горы Верблюд. С ее вершины хорошо видна долина Сухой речки и настоящие гиганты — Авачинский и Корякский.
Авто: 120 км.
Пешком: 3 км налегке.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вулкан Авачинский
Отличный день, когда мы докажем сами себе, что нам все по плечу. Восхождение на вулкан Авачинский высотой 2741 метров н. у. м. Мы не гарантируем, что сможем дойти до самой вершины, т. к. суровая камчатская погода может внести свои коррективы.
С вершины, как и со склонов Авачи, открываются безупречные панорамы местности и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству.
Вечером уставшие, но довольные мы поужинаем, посидим за небольшим костром, если удастся раздобыть дрова, и поделимся своими впечатлениями.
Пешком: 16 км налегке;
- диапазон высот: 890-2723 м;
- перепад высот: подъем — 1870 м, спуск — 1870 м.
Проживание: палатки.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кордон Авачинский - Петропавловск-Камчатский
Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом). Здесь можно как следует помыться в душе и постирать вещи. У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.
Авто: 45 км.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Питание: завтрак.
Свободный день
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу. Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
Проживание: гостевой дом / хостел.
Отъезд
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или хостеле и палаточном лагере.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На активной части маршрута проживание в 3-/4-местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).
Питание на активной части маршрута походное.
Хостел или гостевой дом
1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура размещение в гостевом доме / хостеле в г. Петропавловск-Камчатский (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
- 1 ночевка в гостевом доме / хостеле перед началом путешествия
- 2 ночевки в гостевом доме / хостеле в конце путешествия
- Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
- Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
- Регистрация в МЧС
- Посещение Вулканариума
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание в Петропавловске-Камчатском
- Такси по городу и в аэропорт в последний день (1000 - 1500 руб.)
- Страховка от н/с
- Дополнительные экскурсии (морская прогулка 10 000 - 14 000 руб.)
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- палки трекинговые;
- сидушка на резинке (хоба);
- рюкзак 60-90 л;
- рюкзак для радиальных выходов 15-20 л;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок (комфорт 0 … -5).
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
- дождевик хороший;
- куртка утепленная (пуховка);
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (2-3 пары, синтетические) + теплые носки;
- 1- 2 футболки;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- комплект термобелья;
- сандалии спортивные или сланцы;
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
- накомарник обязательно!
Что взять еще:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5 -1 литр);
- карманный перекус на активную часть маршрута (орехи, сухофрукты, батончики);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
- крем/спрей от комаров;
- бутылка для воды 1 л;
- свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
- набор ниток с иголкой;
- фотоаппарат (видеокамера).
Документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (10 000-20000руб.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.