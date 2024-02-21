1 день

Прибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океана

Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловск-Камчатский.

Наш трансфер отвезет вас в гостевой дом в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.

После заселения в номера гостевого дома вас ждет обед с видом на Авачинскую бухту и вулканы и поездка на Халактырский пляж.

Это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловск-Камчатский.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

По возвращении в гостевой дом вы поужинаете, познакомитесь с гидами, получите лавинное снаряжение и послушаете лекцию о том, как его использовать.