Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Зимний горнолыжный лагерь

5
3 отзыва
Проведите активные новогодние праздники на Камчатке.

Катание по пухлому снегу, общение с единомышленниками, невероятные виды Камчатки и вкусные блюда с морепродуктами. В программу, помимо катания, включен образовательный блок.

В первую очередь он будет полезен тем, у кого либо совсем нет опыта бэккантри, либо он минимален, а также тем, кто хочет научиться комфортно отдыхать в горах и посмотреть уникальный край Дальнего Востока России — Камчатку.
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Всплеск адреналина
Всплеск адреналина
Покатаемся на горных лыжах или сноубордах
Термальные воды
Термальные воды
Насладимся купанием в термальном бассейне
Тихий океан
Тихий океан
Побываем на побережье Тихого океана и полюбуемся местными пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океана

Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловск-Камчатский.

Наш трансфер отвезет вас в гостевой дом в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.

После заселения в номера гостевого дома вас ждет обед с видом на Авачинскую бухту и вулканы и поездка на Халактырский пляж.

Это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловск-Камчатский.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

По возвращении в гостевой дом вы поужинаете, познакомитесь с гидами, получите лавинное снаряжение и послушаете лекцию о том, как его использовать.

Прибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океанаПрибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океанаПрибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океанаПрибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океана
2 день

Катание по трассам и вне трасс

После завтрака в гостевом доме вы раскатаетесь на трассах и вне трасс г/к «Красная Сопка» или «Морозная».

Там же пройдет практическое занятие с гидами по использованию лавинного снаряжения.

Отдых в гостевом доме после ужина от нашего шеф-повара.

Катание по трассам и вне трассКатание по трассам и вне трассКатание по трассам и вне трассКатание по трассам и вне трасс
3 день

Ски-тур/бэккантри

Позавтракав, вы отправитесь в район Усть-Большерецка на ски-тур/бэккантри.

Сегодня вас ждет от 1 до 3 спусков с перепадом высот 400–700 метров и протяженностью 1–2 километра.

На обратном пути в город вы заедете в бассейн с термальной водой.

Ужин и отдых в гостевом доме.

Ски-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантри
4 день

Вертолетная экскурсия в кратер вулкана

Завтрак и трансфер на вертолетную площадку.

Сегодня вас ждет вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана и посадка в одной из бухт на побережье Тихого океана, где вы перекусите.

По возвращении в дом — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря).

Жители Камчатки встречают Новый год первыми в России.

Праздничный стол, фейерверк и танцы до утра!

Вертолетная экскурсия в кратер вулканаВертолетная экскурсия в кратер вулканаВертолетная экскурсия в кратер вулканаВертолетная экскурсия в кратер вулкана
5 день

Ски-тур/бэккантри

После завтрака вы отправитесь к подножью Авачинского перевала.

Вас ждет ски-тур/бэккантри с видом на действующие Авачинский и Корякский вулканы.

В гостевом доме будет накрыт праздничный ужин в честь Рождества (для заезда с 3 января).

Ски-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантри
6 день

Фрирайд-спуски к океану

После завтрака вы отправитесь на фрирайд со снегоходными забросками на побережье Авачинской бухты.

Сегодня вы сделаете до 3 спусков с видом на бескрайний океан.

Ужин в гостевом доме.

Фрирайд-спуски к океануФрирайд-спуски к океануФрирайд-спуски к океануФрирайд-спуски к океану
7 день

Отъезд

После завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.

Распределение участников программ по отелям определяется организаторами.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

6 ночей

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Загородный отель

6 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отель

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта
  • Сопровождение гидами
  • Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Использование снегоходов и вертолета
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
  • Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
  • Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
  • Ботинки - 3 500 руб
  • Шлем - 2 000 руб
  • Рюкзак - 1 000 руб
  • Обеды
  • Доп. услуги
  • Билеты на подъёмник и в термальные бассейны
  • Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
  • Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
  • Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
  • Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На программу с собой необходимо иметь:

  • документы:
    • документы, удостоверяющие личность;
    • полис обязательного медицинского страхования;
    • полис страхования жизни и здоровья и дополнительных рисков, связанных с экскурсионной программой;
  • обувь:
    • зимние городские ботинки;
    • резиновые тапочки для посещения термальных источников и бассейнов;
    • тапочки в качестве сменной обуви в гостевом доме/хост-отеле;
  • ветрозащитная непромокаемая утеплённая мембранная куртка и штаны для катания и экскурсий;
  • флисовая (POLARTEC) куртка или свитер;
  • теплая жилетка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье, термобелье в том числе;
  • головной убор (шапка);
  • носки (несколько пар);
  • перчатки утеплённые (2 пары);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности;
  • индивидуальная аптечка;
  • рюкзак средних размеров, объемом до 30 литров для личных вещей, перекусов.

Для катающих туристов:

  • катальный спортивный костюм;
  • катальное снаряжение (сноуборд/лыжи; ботинки; камус; палки; снегоступы);
  • перчатки/рукавицы (2 пары);
  • шлем и дополнительная защита;
  • маска.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходимадоплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Какая нужна страховка?

Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов. ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы. Есть порталы, которые включают несколько проверенных компаний и предложений на любую из экстремальных активностей.

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы!

Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • возраст участников — до 50 лет;
  • требуемый уровень катания — начальный;
  • физическая подготовка — хорошая;
  • состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Какие есть особенности программы?

План по районам катания является примерным.

Очередность дней программы может меняться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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