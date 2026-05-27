Отправляемся в самое сердце Карелии! За два дня вы окунётесь в атмосферу северных легенд: познакомитесь с Петрозаводском, услышите чарующие мелодии старинного инструмента кантеле, подниметесь на мистическую гору Сампо, попробуете воду из целебных источников и погуляете по застывшей лаве у водопада Кивач. А мы позаботимся обо всём остальном.
Описание экскурсии
День 1
12:00 — встреча с гидом, обед в кафе и обзорная экскурсия по городу
15:30 — заселение в отель. Здесь можно оставить вещи, передохнуть и подготовиться к музыкальному вечеру
17:00 — концерт в доме «Кантеле» (самостоятельное прибытие). Музыкальные произведения основаны на культурных традициях коренных народов Карелии
19:00 — свободное время. Вы сможете поужинать и прогуляться по вечернему городу
День 2
8:00 — завтрак в гостинице и встреча с гидом у набережной Петрозаводска (самостоятельное прибытие к точке старта)
9:00 — экскурсия «Золотое кольцо Карелии»:
- гора Сампо — вы прогуляетесь по экотропе под рассказы о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала». И загадаете желание, повязав ленточки на волшебное дерево
- курорт «Марциальные воды», открытый Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Вы увидите старинную деревянную церковь, павильоны и, конечно, продегустируете воду из четырёх скважин
- палеовулкан Гирвас — вы не только восхититесь живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляете по давно застывшим потокам лавы
- водопад Кивач — в его честь пишут оды и рисуют картины. Вы полюбуетесь 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетите музей природы и дендрарий с образцами редких карельских растений
17:00 — завершение программы на ж/д вокзале Петрозаводска
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, размещение в гостинице Петрозаводска, завтрак, обед, входной билет на концерт. Отдельно по желанию оплачивается ужин
- Проживание — в 2- и 3-местных номерах с удобствами в отелях категории «комфорт» («Северная», «Питер Инн», «Тайвас» или аналогичном)
- Если концерта в этот день не будет, мы заменим его на посещение одного из музеев
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). Для завершения бронирования и оформления билета нужно предоставить паспортные данные
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|16 300 ₽
|Дети до 12 лет
|15 900 ₽
|Пенсионеры
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
