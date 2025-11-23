читать дальше

Очень классная подача информации, нереально красивые места, неожиданные локации, а также секретная локация в конце экскурсии!))) Природа Карелии очень впечатлила, дом-музей "Любовь и голуби" тоже поразил и удивил, любителям фильма обязательно стоит посетить.

Очень рада, что выбрала именно экскурсию Константина (выбирала из разных тут предложенных вариантов) и очень рады знакомству с ним! Впечатлений на долгую память осталось! Были с ребенком 9 лет, даже ему было очень интересно, хотя не каждый гид может заинтересовать ребенка. Машина очень комфортабельная, чистая, теплая. Константин очень аккуратный водитель! Завез везде, куда хотели, и кафе и магазин, ещё и привез забытые ребенком в машине перчатки, потратив личное время, отдельная благодарность за человечность и доброту! Мы обязательно приедем ещё и посетим остальные экскурсии Константина! Всем очень рекомендую этого гида и его предложения!