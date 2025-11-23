Мои заказы

Из Петрозаводска - к Кивачу и в Медвежьегорск

Завораживающий водопад, финский замок и «Любовь и голуби»
Едем любоваться невероятной природой Карелии и слушать истории о ней! А заодно побываем там, где было сказано то самое «Людк, а Людк!», увидим древнее фортификационное сооружение и панораму города Медвежьегорск с высоты 136 метров.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • самый знаменитый водопад Карелии — Кивач
  • места съёмок легендарного фильма «Любовь и голуби»
  • замок Кархумяки — финское фортификационное сооружение
  • гора Лысуха, с высоты которой открывается потрясающий вид на город.

Я расскажу:

  • о характере Карелии
  • быте местных жителей
  • древних легендах севера

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30–11:30 — водопад Кивач
12:30–13:00 — Дом-музей «Любовь и голуби» в Медвежьегорске
13:15–14:15 — замок Кархумяки
14:30–15:10 — гора Лысуха
15:10–17:30 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

Едем на Kia Soul, детское кресло по запросу.

Дополнительные расходы — входные билеты:

  • водопад Кивач — 320 ₽ за чел.
  • Дом-музей «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел.
  • замок Кархумяки — 500 ₽ за чел.
  • гора Лысуха (136 м) — 400 ₽ за чел.

Константин
Константин — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 286 туристов
Я родился и живу в Петрозаводске. Люблю путешествовать и общаться с новыми людьми. Проведение экскурсий — моё любимое хобби, занимаюсь им с 2021 года. С удовольствием покажу вам Карелию! Поездки со мной проходят комфортно и качественно.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
мария
мария
23 ноя 2025
Нам очень понравилось экскурсия! Константин огромный молодец, очень много всего знает, очень интересно рассказывает, мы посетили огромное количество экскурсий подобного формата в разных городах и нам есть с чем сравнить!
читать дальше

Очень классная подача информации, нереально красивые места, неожиданные локации, а также секретная локация в конце экскурсии!))) Природа Карелии очень впечатлила, дом-музей "Любовь и голуби" тоже поразил и удивил, любителям фильма обязательно стоит посетить.
Очень рада, что выбрала именно экскурсию Константина (выбирала из разных тут предложенных вариантов) и очень рады знакомству с ним! Впечатлений на долгую память осталось! Были с ребенком 9 лет, даже ему было очень интересно, хотя не каждый гид может заинтересовать ребенка. Машина очень комфортабельная, чистая, теплая. Константин очень аккуратный водитель! Завез везде, куда хотели, и кафе и магазин, ещё и привез забытые ребенком в машине перчатки, потратив личное время, отдельная благодарность за человечность и доброту! Мы обязательно приедем ещё и посетим остальные экскурсии Константина! Всем очень рекомендую этого гида и его предложения!

