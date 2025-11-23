Едем любоваться невероятной природой Карелии и слушать истории о ней! А заодно побываем там, где было сказано то самое «Людк, а Людк!», увидим древнее фортификационное сооружение и панораму города Медвежьегорск с высоты 136 метров.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самый знаменитый водопад Карелии — Кивач
- места съёмок легендарного фильма «Любовь и голуби»
- замок Кархумяки — финское фортификационное сооружение
- гора Лысуха, с высоты которой открывается потрясающий вид на город.
Я расскажу:
- о характере Карелии
- быте местных жителей
- древних легендах севера
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30–11:30 — водопад Кивач
12:30–13:00 — Дом-музей «Любовь и голуби» в Медвежьегорске
13:15–14:15 — замок Кархумяки
14:30–15:10 — гора Лысуха
15:10–17:30 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
Едем на Kia Soul, детское кресло по запросу.
Дополнительные расходы — входные билеты:
- водопад Кивач — 320 ₽ за чел.
- Дом-музей «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел.
- замок Кархумяки — 500 ₽ за чел.
- гора Лысуха (136 м) — 400 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 286 туристов
Я родился и живу в Петрозаводске. Люблю путешествовать и общаться с новыми людьми. Проведение экскурсий — моё любимое хобби, занимаюсь им с 2021 года. С удовольствием покажу вам Карелию! Поездки со мной проходят комфортно и качественно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мария
23 ноя 2025
Нам очень понравилось экскурсия! Константин огромный молодец, очень много всего знает, очень интересно рассказывает, мы посетили огромное количество экскурсий подобного формата в разных городах и нам есть с чем сравнить!
