Едем любоваться главными природным сокровищами Карелии! Вас ждут северные леса, водопад, вулканические пейзажи и карельский чай. Вы попробуете целебную воду на курорте Петра I, побываете в Долине зайцев, увидите рисунок древней лавы и жерло палеовулкана. Узнаете о загадках северной берёзы и других удивительных северных феноменах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

9:30 — встреча у железнодорожного вокзала Петрозаводска

10:20 — арт-объект «Долина зайцев»

Вы увидите необычную скалу с сотнями высеченных фигурок и отыщете среди них зайца-оленя, череп зайца и другие необычные силуэты

11:10 — курорт «Марциальные воды»

Мы побываем на первом российском курорте, который был открыт по указу Петра I. Вы прогуляетесь по территории и попробуете воду из трёх целебных источников

11:50 — порог Пор-Порог и карельский чай

Сделаем остановку в живописном месте на природе

12:30 — палеовулкан Гирвас

Доедем до одного из самых древних вулканов на планете. Вы увидите застывшие потоки лавы, древнее жерло и полюбуетесь необычными вулканическими ландшафтами

14:00 — заповедник и водопад Кивач

Посетим один из самых известных водопадов Карелии, который воспевал в своих стихах Гавриил Державин. Прогуляемся по территории заповедника, увидим карельскую берёзу в дендрарии и заглянем в Музей природы

15:00–16:30 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

о природных особенностях Карелии

происхождении вулкана Гирвас

марциальных водах и их свойствах

карельской берёзе и её загадках

о том, как образовался водопад Кивач

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

— входной билет в заповедник Кивач — 320 ₽ с чел., льготные категории — бесплатно

— посещение палеовулкана Гирвас — 250 ₽ с чел., льготные категории — 150 ₽