Карелия за один день: от вулкана до водопада (из Петрозаводска)

Увидеть древний Гирвас и знаменитый Кивач и выпить карельского чаю
Едем любоваться главными природным сокровищами Карелии! Вас ждут северные леса, водопад, вулканические пейзажи и карельский чай.

Вы попробуете целебную воду на курорте Петра I, побываете в Долине зайцев, увидите рисунок древней лавы и жерло палеовулкана. Узнаете о загадках северной берёзы и других удивительных северных феноменах.
Описание экскурсии

9:30 — встреча у железнодорожного вокзала Петрозаводска

10:20 — арт-объект «Долина зайцев»

Вы увидите необычную скалу с сотнями высеченных фигурок и отыщете среди них зайца-оленя, череп зайца и другие необычные силуэты

11:10 — курорт «Марциальные воды»

Мы побываем на первом российском курорте, который был открыт по указу Петра I. Вы прогуляетесь по территории и попробуете воду из трёх целебных источников

11:50 — порог Пор-Порог и карельский чай

Сделаем остановку в живописном месте на природе

12:30 — палеовулкан Гирвас

Доедем до одного из самых древних вулканов на планете. Вы увидите застывшие потоки лавы, древнее жерло и полюбуетесь необычными вулканическими ландшафтами

14:00 — заповедник и водопад Кивач

Посетим один из самых известных водопадов Карелии, который воспевал в своих стихах Гавриил Державин. Прогуляемся по территории заповедника, увидим карельскую берёзу в дендрарии и заглянем в Музей природы

15:00–16:30 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

  • о природных особенностях Карелии
  • происхождении вулкана Гирвас
  • марциальных водах и их свойствах
  • карельской берёзе и её загадках
  • о том, как образовался водопад Кивач

Организационные детали

Дополнительно оплачивается
— входной билет в заповедник Кивач — 320 ₽ с чел., льготные категории — бесплатно
— посещение палеовулкана Гирвас — 250 ₽ с чел., льготные категории — 150 ₽

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Дарья
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 764 туристов
Я сертифицированный гид по Карелии. Люблю наш край и влюбляю в него с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и, конечно, повеселю местными байками.
А для тех, кто привык путешествовать самостоятельно, я подготовила «Квест без гида», чтобы вы могли изучить город через интерактивные задания, загадки и аудио, в форме игры. Буду рада видеть вас на своём маршруте:)

