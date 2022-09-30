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Описание
Об экскурсии:
Природа словно специально создала его подальше от берега — для уединения, созерцания и умиротворения. Но Валаам — это не только прекрасная природа, это еще и люди, которые живут там и следят за этой красотой. Валаамский монастырь — один из самых красивых в России.
Величие храмов святого острова гармонично дополняется великолепием местной природы — деревьев и скал, а главное — Ладожским озером, окружающим обитель.
Организационные моменты:
Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на равнозначную экскурсию «Никольский скит».
Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — иначе пострадает вся группа.
Мы не проводим эту экскурсию с посещением мраморного каньона Рускеала, а советуем заказать ее отдельно.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его последствия, туман и т. п.), затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о переносе поездки на другие даты, а также о возврате денежных средств решаются по телефону офиса в рабочее время.
Необходимо взять с собой паспорт (на ребёнка – копию свидетельства о рождении).
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
Работа гида по маршруту
Метеор Сортавала-Валаам-Сортавала
Большая программа с 2 экскурсиями, хором и обедом на Валааме
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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