Что вас ожидает 🤩
Главный мраморный каньон
Итальянский карьер
Подземное озеро
Озеро Монферрана
Голубое озеро
Рускеальский Экспресс
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Описание
Яркое путешествие в горный парк Рускеала! По пути заедем на прогулку к водопадам, а потом отправимся на гору лесного духа, откуда открывается невероятный вид на окрестности с высоты птичьего полета!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Экскурсии
Входные билеты
Что не входит
Питание. Дополнительные активности в горном парке: подземная Рускеала
Аренда лодки
Троллей через каньон(оплачиваются дополнительно по желанию)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в городе Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
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Можно с детьми
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Выездные
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