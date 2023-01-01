Рускеала, водопады и немного волшебства

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Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства
Рускеала, водопады и немного волшебства

Что вас ожидает 🤩

  • Главный мраморный каньон
  • Итальянский карьер
  • Подземное озеро
  • Озеро Монферрана
  • Голубое озеро
  • Рускеальский Экспресс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Яркое путешествие в горный парк Рускеала! По пути заедем на прогулку к водопадам, а потом отправимся на гору лесного духа, откуда открывается невероятный вид на окрестности с высоты птичьего полета!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание. Дополнительные активности в горном парке: подземная Рускеала
  • Аренда лодки
  • Троллей через каньон(оплачиваются дополнительно по желанию)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в городе Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться

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